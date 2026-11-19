El fundador de Space X también aseguró que “no soy MAGA”, durante una conferencia que organizó The New York Times y que reunió a líderes empresariales.

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El hombre más rico del planeta, Elon Musk, realizó una dura autocrítica tras gastar más de 446 millones de dólares para apoyar a los candidatos republicanos en las elecciones de mitad de mandato, las que culminaron con el dominio demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes.

El magnate participó de forma remota en la conferencia del DealBook Summit, del New York Times, en la que tomaron parte líderes empresariales, donde admitió su esfuerzo electoral “fracasó, obviamente”, y dijo que probablemente gastaría menos dinero si retrocediera en el tiempo.

Además, el exconsejero superior del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó de desligarse públicamente del movimiento Make America Great Again tras afirmar que “no soy MAGA”.

“Si eso significa una adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, definitivamente no tengo eso“, afirmó el fundador de Space X, según reportó el mencionado medio.

La dura autocrítica de Elon Musk

Al hacer uso de la palabra en la conferencia, Elon Musk no dudó en realizar una descarnada autocrítica tras los resultados de los comicios del pasado 3 de noviembre.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no ver mucho a cambio“, dijo respecto de su aporte de 446 millones de dólares para respaldar a los candidatos del Partido Republicano.

Una cifra que lo ubicó como el mayor donante individual en un ciclo electoral en el que él mismo no fue candidato, según precisó The New York Times.

En particular, Elon Musk destinó 45 millones de la moneda estadounidense para respaldar al senador republicano Ken Paxton en el estado de Texas, donde Tesla tiene su sede y donde SpaceX concentra operaciones clave de cohetes e inteligencia artificial. No obstante, su candidato perdió con el demócrata James Talarico.

Los resultados de la elección de mitad de mandato no solo golpearon el bolsillo de Elon Musk, sino que abrieron la posibilidad de que se endurezca el escrutinio regulatorio del Congreso hacia las empresas del magnate.