El dirigente de Palestino se impuso sobre Jorge Yunge y será el sucesor de Pablo Milad, quien continuará al mando de la Federación de Fútbol hasta que se complete la separación de los organismos.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tiene nuevo presidente. Jorge Uauy, dirigente de Palestino y representante de la Lista A, ganó las elecciones y asumirá la conducción del organismo rector del fútbol chileno, tras imponerse con 27 votos frente a los 14 que obtuvo Jorge Yunge, candidato de la Lista B y actual secretario general de la asociación.

El proceso también registró dos votos nulos y cinco en blanco. Con este resultado, Uauy superó el mínimo de 25 preferencias que necesitaba para quedarse con el cargo en primera vuelta y suceder a Pablo Milad, cuya administración estuvo marcada por diversos cuestionamientos.

La elección se desarrolló en un escenario de cambios para el fútbol chileno. Uno de los principales desafíos de la nueva directiva será enfrentar la transformación institucional que contempla la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). La normativa establece una separación entre la corporación encargada del fútbol profesional y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

Los representantes de los clubes participaron en la votación en el salón Atacama del hotel Mandarin Oriental, en Las Condes. La ANFP debió trasladar sus comicios hasta ese recinto debido a que su sede, ubicada en Peñalolén, permanece clausurada por disposición de la municipalidad.

Otro aspecto que marcó la jornada fue el mecanismo de votación. A diferencia de elecciones anteriores, cuando los sufragios se expresaban a viva voz, esta vez los representantes de los clubes emitieron sus preferencias de manera secreta.

Uauy llegará a la presidencia acompañado por un equipo integrado por Juan Tagle, quien asumirá la vicepresidencia; Jorge Contador, como secretario general; y Diego Livingstone, en la tesorería. La lista también contempla a Karina Mazu, Ignacio Mehech y Eduardo Ramírez como directores.

Uauy encabezará la ANFP hasta 2030

Según establecen los estatutos de la asociación, el nuevo presidente ejercerá el cargo hasta 2030 y tendrá la posibilidad de postular a una reelección por un segundo periodo de cuatro años.

Las reglas son distintas para los demás integrantes de la mesa directiva, quienes pueden ser reelegidos sin un límite de periodos.

En paralelo, Pablo Milad continuará al frente de la Federación de Fútbol de Chile durante la etapa de transición institucional. El proceso de separación entre ambos organismos tiene como plazo de ejecución el 30 de marzo de 2027.

La Federación, por su parte, deberá avanzar en la definición de sus propios estatutos y completar los pasos necesarios para concretar la reorganización. Una vez completada esta etapa, la FFCh realizará sus propias elecciones para definir a quienes integrarán su directorio.