Tras el rechazo de indicación para restringir financiamiento de tratamientos hormonales en menores, diputados del PNL acusaron a la ministra de faltar a su palabra y le pusieron plazo hasta diciembre para cumplir sus compromisos.

El Partido Nacional Libertario (PNL) endureció sus críticas contra la ministra de Salud, May Chomali, y advirtió que podría impulsar una acusación constitucional en su contra. La reacción surgió luego de que el Senado rechazara una indicación del Ejecutivo que buscaba impedir el financiamiento público de tratamientos hormonales y determinadas intervenciones quirúrgicas en menores de 18 años.

La propuesta terminó empatada con 21 votos a favor y 21 en contra, por lo que no consiguió avanzar. Entre quienes rechazaron la indicación estuvo el senador independiente Matías Walker, a quien los libertarios vinculan con el oficialismo. Tras la votación, el parlamentario justificó su postura señalando que “no estoy dispuesto a retroceder en en derechos y libertades”.

El resultado provocó la molestia del diputado del PNL Hans Marowski, quien publicó un video en redes sociales para cuestionar directamente a la titular de Salud. Según afirmó, la ministra había asumido compromisos con la bancada respecto del financiamiento de estos tratamientos y de los cambios normativos necesarios para impedirlo.

“Prometió su palabra con nosotros, se comprometió con los diputados a terminar con el financiamiento público de tratamientos hormonales de transición en menores de edad y a modificar la normativa que lo permite”, sostuvo.

“Nosotros confiamos en ese compromiso, le dimos tiempo, esperamos que cumpliera y hoy nos encontramos con que ni siquiera fue capaz de conseguir los votos para aprobar su propia indicación. 21 votos en contra, 21, rechazada, incluso con un senador de su propio gobierno”, afirmó.

El diputado también advirtió que el PNL exigirá explicaciones y resultados a la ministra. A su juicio, los compromisos adquiridos con los parlamentarios no pueden quedar sin cumplimiento. “Desde el Partido Nacional Libertario le vamos a exigir que cumpla”, enfatizó.

En esa línea, descartó que nuevas promesas sean suficientes y anunció que la colectividad evaluará acciones políticas si continúa el financiamiento público de estos procedimientos.

“No queremos mas promesas ni explicaciones, queremos hechos y garantías concretas, y que quede muy claro que si se incumplen estos compromisos otra vez, se mantienen estas prácticas con financiamiento público, vamos a perseguir todas las responsabilidades políticas que correspondan, incluida una Acusación Constitucional si existieran los fundamentos”, advirtió.

Libertarios acusan quiebre de confianza y fijan plazo a Chomali

Las críticas también llegaron desde el diputado Pier Karlezi. El legislador sostuvo que la indicación rechazada respondía a un compromiso previo de la ministra y aseguró que el resultado de la votación deterioró la relación entre el partido y la secretaria de Estado.

“Quedan varias partes del compromiso que se tomó y le habíamos dado un plazo, ese plazo se acaba de acortar, porque lamentablemente las confianzas se quebraron”, señaló.

Karlezi emplazó a Chomali a modificar los reglamentos y derogar los decretos que, según indicó, forman parte de los acuerdos con la colectividad.

“Usted tiene que cambiar todos lo reglamentos y derogar los decretos que se comprometió a derogar de aquí a la primera quincena de de diciembre, si no nosotros como Partido Nacional Libertario empezaremos a tomar las medidas políticas que correspondan”, afirmó.

El parlamentario reiteró que su partido no aceptará que se mantenga el uso de recursos fiscales para financiar estos tratamientos en menores de edad. En ese contexto, lanzó una advertencia directa a la ministra. “Con los niños no se juega”, manifestó.

A lo que agregó: “El primer hormonizado que veamos nosotros la vamos a acusar constitucionalmente, no le quepa la menor duda. El que avisa no traiciona y nosotros en este minuto nos sentimos altamente traicionados por un senador de su gobierno (Walker)”.

“En Chile un menor de 18 años no puede tomar trago, no puede manejar y tiene un régimen penal especial, pero sí puede mutilar su cuerpo y cambiar su sexo, cosa que después se pueda arrepentir y sufrir las consecuencias para toda su vida”, declaró.

La senadora Vanessa Kaiser se sumó a las críticas del Partido Nacional Libertario. A través de un video publicado en TikTok, expresó: “Los niños castrados, hormonizados, estériles, decisiones que tomaron cuando eran menores de edad. Bueno eso se va a seguir haciendo bajo este gobierno, fíjense, porque perdimos la indicación del ejecutivo por empate”.