La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella criminal contra el senador por su presunta participación en la gestión de un documento en la que se habría falsificado la firma de la senadora Órdenes.

La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella criminal en contra de Juan Luis Castro (PS) por, presuntamente, haber participado en la gestión de un documento en el que se habría falsificado la firma de Ximena Órdenes (PPD) para retirar su permiso constitucional.

En la acción judicial, presentada este juevez en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se consigna que el pasado 17 de noviembre, el senador socialista habría comunicado o gestionado el retiro tanto de Órdenes como de Fidel Espinoza (PS), quienes estaban acompañando a Kast en Asia.

Al día siguiente, Jaime Araya (PPD) leyó una carta enviada por la senadora al secretario general del Senado, Luis Rojas. Ella negó haber solicitado el retiro de su permiso. También descartó haber firmado o enviado un documento con ese fin, o el haber autorizado a alguien para que realizara la gestión.

La presidenta Paulina Núñez confirmó que la Mesa y la Secretaría General recibieron un documento con una firma de Órdenes.

La Fundación Fuerza Ciudadana exige que se investigue quién elaboró el documento en cuestión, cómo se obtuvo la firma de la senadora PPD y quién fue el que lo presentó al Senado. En la querella, además, exigen aclarar la participación que tuvo Juan Luis Castro y si conocía el origen.

Por otro lado, se solicita que la PDI concurra al Congreso para obtener los documentos originales y los antecedentes necesarios para esclarecer lo ocurrido: correos electrónicos, archivos digitales, registros de envío y recepción. Junto con eso, también las grabaciones completas de las sesiones del 17 y 18 de noviembre.

Con todo lo anterior se busca determinar si el retiro de los permisos tuvo efecto en el cálculo de los quórums o en las votaciones en la la tramitación del Presupuesto 2027, consignó BioBioChile.