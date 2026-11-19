Toda la discusión de estos días —si el subsidio estaba bien focalizado, si el monto se justificaba— supone que el Gobierno elegía la mejor política. No elegía política. Administraba una debilidad. ¿Por qué un Gobierno que llevaba ocho meses prometiendo firmeza llegó tan rápido al punto en que ya no podía permitírsela?

El Gobierno le congeló el precio de los combustibles a los camioneros y muchos reconocidos economistas pro mercado salieron a cobrar la cuenta. Tienen razón en casi todo. Y aun así se equivocan.

Macarena García, de Libertad y Desarrollo, lo resumió: “El uso de recursos escasos sin focalización”. Claudio Agostini lo bautizó “desbencinazo” y agregó que un gremio que define subsidios e impuestos “a punta de chantajearte” va contra el Estado de Derecho. Rodrigo Montero preguntó si no era “un reconocimiento explícito de un error de política económica”. Incluso el mismo ministro Quiroz le puso número a la factura: unos US$700 millones, concentrados en el primer trimestre de 2027.

“Esto puede costar mucho, poco o nada, no sabemos”, dijo. Pero lo firmó igual.

Ahí está la pista que los críticos pasan por alto. La verdad es que sí lo sabía.

Pese a ese “dolorcillo de guata” de abrir la billetera más allá de lo previsto, el Gobierno cedió a sabiendas. Cosa rara para algunos, sobre todo cuando en marzo, frente a la misma presión, había hecho lo contrario: dejó correr un alza histórica de los combustibles, acotó el costo del Mepco y no ofreció nada a cambio. El reclamo de los camioneros no pasó de amenaza y terminaron descartando el paro.

Lo que cambió la decisión no fue que el Gobierno traicionara sus principios. Es que ya no le alcanzaba para pagarlos.

La diferencia con marzo es que, ocho meses después, el mismo reclamo sí llegó a paro y consiguió un respaldo amplio y transversal en la ciudadanía. El problema de los camioneros es también el problema de prácticamente todos los chilenos, la bencina —entre muchas otras cosas— está muy cara. Alguien dirá que la diferencia es obvia: en marzo no hubo huelga y en noviembre sí. Pero no es esa. Un gobierno con espalda puede dejar que una huelga corra; las huelgas terminan. Uno en 18% de aprobación —el piso de Kast, según la Criteria de esta semana— paga para que termine el jueves. No cambió la economía: los precios venían subiendo todo el año. Cambió el crédito político del gobierno.

Quiroz sacó la cuenta y pagó. El costo político de resistir era mayor que el fiscal de ceder. Lo que ocurrió, en el fondo, es simple: un gobierno sin crédito descubrió que los principios económicos también cuestan capital político, y él ya no tenía con qué comprarlos.

Eso sí, esta cuenta no se la cobren a Quiroz. Él solo firmó el cheque; la deuda la dejaron los que gastaron el capital político.

Nada de esto defiende el acuerdo. Agostini tiene razón en que ceder ante rutas bloqueadas premia el chantaje, y esa plata —el equivalente, calcularon los críticos, a un hospital de alta complejidad o tres mil viviendas sociales— se gastó sin foco. Una cosa es entender por qué un gobierno débil cede. Otra, muy distinta, es celebrarlo.

El punto es otro, y es peor. Quien lee la decisión como un error de cálculo técnico se equivoca de diagnóstico. No fue un error. Fue una rendición informada. Toda la discusión de estos días —si el subsidio estaba bien focalizado, si el monto se justificaba— supone que el Gobierno elegía la mejor política. No elegía política. Administraba una debilidad. ¿Por qué un Gobierno que llevaba ocho meses prometiendo firmeza llegó tan rápido al punto en que ya no podía permitírsela?

La respuesta es la que en nuestro sector preferimos callar. La firmeza económica es un lujo: la pagan los gobiernos con respaldo para gastar en una pelea impopular. Un gobierno en 18% no lo tiene, y por eso cada gremio con capacidad de cortar una carretera acaba de aprender cuánto vale hacerlo. El próximo —y vendrá— ya sabe el precio.

Ese es el verdadero costo del acuerdo. No los US$700 millones de hoy, sino el precedente: a este nivel de debilidad, los principios se negocian al primer corte de ruta.

Los principios también cuestan. Y este gobierno ya no tiene con qué pagarlos.