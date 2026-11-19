Tras una serie de desencuentros con la titular del Ministerio de Ciencias, Ximena Lincolao, la subsecretaria del ramo, Carolina Rossi, renunció a su cargo este jueves.

La salida de la subsecretaria estuvo precedida de una denuncia en su contra bajo la Ley Karin, por presuntos episodios de maltrato laboral y una supuesta agresión física. También hubo tensiones con Lincolao relacionadas a desvinculaciones de trabajadores cercanos a Rossi.

El conflicto entre ambas escaló a mediados de este mes. Según reportó La Tercera, varios funcionarios fueron desvinculados mientras Lincolao se encontraba fuera del país. Rossi, quien ejercía como ministra subrogante, manifestó por correo electrónico su desacuerdo con el procedimiento y aseguró que se enteró de las salidas cuando estas se concretaron. También acusó que la forma en que se realizaron los despidos fue “poco ética”.

Tras regresar a Chile, Lincolao defendió las desvinculaciones y aludió a investigaciones administrativas y problemas de gestión. También afirmó que estos despidos habían sido conversados tanto por Rossi como por Carolina Calvo, asesora del ministerio que ejerció como subsecretaria subrogante durante la ausencia de Lincolao. Calvo integraba el equipo de asesores de la Presidencia, pero luego del quiebre entre la ministra y la subsecretaria, fue incorporada a la cartera para reforzar la gestión interna.

Rossi es la segunda subsecretaria de Ciencias en abandonar su cargo. En mayo lo hizo Rafael Araos, en medio de diferencias con Lincolao por la gestión de equipos y desvinculaciones.