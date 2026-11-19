Casi medio siglo después de su lanzamiento, es el primer objeto construido por el ser humano que llega tan lejos. Está a 26 mil millones de kilómetros de la Tierra.

La NASA confirmó un nuevo hito en la exploración espacial. La sonda Voyager 1, lanzada en 1977, alcanzó una distancia de un día luz de la Tierra, lo que implica que sus señales de radio necesitan de 24 horas para recorrer el trayecto hacia nuestro planeta.

La confirmación llegó este jueves, cuando los controladores de vuelo de la NASA recibieron el primer “saludo” de la sonda. La nave se encuentra a más de 26 mil millones de kilómetros de distancia, y con ello acaba de convertirse en el primer objeto construido por el ser humano en alcanzar ese umbral

Voyager 1 fue diseñada para estudiar los planetas gigantes del Sistema Solar y posteriormente caracterizar el entorno exterior de nuestro sistema planetario. Dos años después de su lanzamiento logró su primer cometido al sobrevolar Júpiter y en 1980 hizo lo mismo con Saturno.

Luego de completar su primera misión, Voyager 1 giró su cámara el 14 de febrero de 1990 y captó una de las más sobrecogedoras imágenes de la Tierra, conocida como Pale blue dot (un pequeño punto azul). En 2012, la sonda marcó un nuevo precedente al ingresar al espacio interestelar.

Pese a sus 49 años de funcionamiento, Voyager 1 sigue operativa al igual que su gemela Voyager 2. Para prolongar su vida útil, ambas han apagado la mayoría de sus instrumentos. La agencia espacial estadounidense calcula que las sondas dejarán de estar operativas en 2030.

Cuando la energía de Voyager 1 y Voyager 2 se agote, ambas seguirán su viaje, por inercia, en el espacio interestelar y la Tierra no recibirá sus señales. Los discos de oro en su interior, con el mensaje de presentación de la humanidad y la ubicación de nuestro planeta, fueron diseñados para perdurar por más de mil millones de años.