En el contexto de “Motores Productivos Regionales”, más de 45 representantes de 32 empresas e instituciones participaron en un taller orientado a identificar oportunidades y desafíos en áreas estratégicas como la minería, la infraestructura y la formación de talento, con miras a construir una hoja de ruta para la Región.

Fortalecer la participación de proveedores regionales en la minería, mejorar la conectividad e impulsar proyectos de infraestructura estratégica fueron algunas de las principales prioridades identificadas durante el taller de Motores Productivos Regionales, un encuentro que permitió abordar los desafíos que enfrenta la región para aprovechar sus capacidades productivas y avanzar hacia nuevas oportunidades de crecimiento durante la próxima década.

La jornada, que se realizó en INACAP Sede La Serena, reunió más de 45 participantes, representantes de 32 empresas e instituciones, con el objetivo de construir una visión compartida del futuro económico, conectando las oportunidades de inversión con las capacidades empresariales, la innovación y la formación de talento.

El talento que necesitará la Región de Coquimbo hacia 2035

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la necesidad de conectar las oportunidades productivas con la formación de las personas. Los participantes destacaron la importancia de anticipar las competencias técnicas que demandarán las empresas con las nuevas tecnologías y la automatización, junto con desarrollar habilidades transversales y perfiles laborales que respondan a las nuevas necesidades de las empresas.

Un importante planteamiento fue fortalecer la colaboración entre el sector productivo, el Gobierno Regional y las instituciones educativas, para avanzar en programas de formación, promover la actualización de competencias y generar condiciones que permitan atraer y retener talento en la región.

En ese sentido, Lucas Palacios, rector de INACAP, recalcó que para que una región pueda crecer y aprovechar sus oportunidades, es fundamental invertir en las personas. “Son ellas quienes hacen posible el desarrollo, y por eso debemos anticipar las capacidades y competencias que necesitarán las industrias en los próximos años. Preparar hoy a quienes serán protagonistas de ese crecimiento es una inversión estratégica para la Región de Coquimbo y del país. Desde INACAP queremos contribuir a ese propósito, conectando la formación con las necesidades del sector productivo para que ese potencial se traduzca en mejores empleos y mayor bienestar para las personas y sus familias”.

Por. su parte en tanto la presidenta de la CPC, Susana Jiménez mencionó que buscan proyectar a Coquimbo hacia las oportunidades que se abrirán en la próxima década, enfatizando que “la transformación de la economía mundial ofrece posibilidades para agregar valor a lo que la región produce, incorporar tecnología y llegar a nuevos mercados. Aprovecharlas exige anticiparnos, desarrollar talen”to y generar las condiciones para que las inversiones se concreten”, declaro, agregando también que Coquimbo tiene capacidades para ser protagonista del crecimiento de Chile y ofrecer mejores empleos y mayor bienestar a las familias.

Minería e infraestructura: prioridades para el desarrollo de Coquimbo

Las mesas de trabajo identificaron a la minería como una industria prioritaria, por su potencial para generar inversión, empleo y exportaciones. Asimismo, se destacó la infraestructura estratégica, especialmente en materia de conectividad vial, portuaria e hídrica, como un ámbito fundamental para facilitar nuevas inversiones y fortalecer las actividades productivas de la región.

Entre las principales propuestas surgió la necesidad de impulsar la certificación y capacitación de proveedores locales para ampliar su participación en la industria minera. También se planteó avanzar en una mayor coordinación público-privada, mediante una cartera compartida de iniciativas que permita establecer prioridades, agilizar proyectos y movilizar inversiones.

Soledad Landsberger, Vicerrectora de INACAP La Serena, declaró que “el desarrollo de nuestra región no depende únicamente de identificar nuevas oportunidades de inversión, sino también de contar con las capacidades humanas y tecnológicas para hacerlas realidad. Este taller nos permite escuchar al mundo productivo, reconocer los desafíos que vienen y anticipar las competencias que necesitarán las personas para ser parte de ese crecimiento”.

Por su parte, Francisco Puga, presidente de CIDERE Región de Coquimbo y del Consejo Productivo Regional, indicó que “estas instancias son muy importantes porque nos permiten poner sobre la mesa distintas miradas y avanzar en acuerdos sobre los proyectos que pueden impulsar el desarrollo de nuestra región. Nosotros venimos trabajando hace años en la identificación de iniciativas detonantes de inversión, con impacto en el crecimiento económico y la generación de empleo. Hoy, el desafío es establecer prioridades compartidas y avanzar en oportunidades concretas, especialmente en sectores como la minería y el turismo, que tienen un papel relevante en el futuro de la Región de Coquimbo”.

Una hoja de ruta para impulsar el crecimiento de las regiones

Motores Productivos Regionales es una iniciativa conjunta de la CPC e INACAP que busca contribuir al crecimiento sostenido de Chile, movilizando las capacidades empresariales, el conocimiento y el talento para identificar oportunidades de desarrollo y transformarlas en propuestas concretas con una mirada hacia 2035.

El proyecto da continuidad al trabajo de Gremios X Chile, impulsado por la CPC y sus ramas, que recorrió las 16 regiones del país y recogió las visiones de más de mil representantes de gremios y empresas. En esta nueva etapa, ambas instituciones buscan convertir ese diagnóstico en hojas de ruta que orienten la inversión, fortalezcan la productividad y permitan anticipar las capacidades laborales necesarias para aprovechar las oportunidades futuras.

A la fecha, se han desarrollado talleres en Aysén, Los Ríos, Atacama y Coquimbo. Este trabajo ya permitió presentar propuestas de hojas de ruta en Los Ríos y Atacama,mientras que Coquimbo avanza en la identificación de prioridades y condiciones necesarias para impulsar su desarrollo productivo.