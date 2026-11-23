“¿Ya habló? ¿Habló de nuevo? Él sabe, po’, si él es el que tiene que dar el pie”, fue parte de lo que dijo Vidal respecto a su renovación por Colo Colo.

El futuro de Arturo Vidal en Colo Colo aún no se define. El volante termina contrato en diciembre y todavía no alcanza un acuerdo para continuar en el club durante la temporada 2027. Tras la victoria por 3-0 frente a Universidad Católica, el capitán albo volvió a referirse al tema y apuntó directamente a Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro deberá dar el primer paso, según planteó el propio futbolista. Consultado por las declaraciones del dirigente, Vidal respondió: “¿Ya habló? ¿Habló de nuevo? Él sabe, po’, si él sabe, si él es el que tiene que dar el pie”.

La dirigencia había postergado las conversaciones con los jugadores hasta resolver la situación del entrenador Fernando Ortiz. Aníbal Mosa explicó que el club primero debía asegurar la continuidad del técnico y después comenzar a definir el futuro del plantel. Ese primer paso se concretó este sábado, cuando se confirmó la extensión del contrato del DT.

En ese escenario, el presidente de Blanco y Negro ya había adelantado que Vidal sería el primer futbolista con quien negociaría.

“Con el primer jugador que nos sentaremos va a ser con Arturo. Tengo una buena relación con Arturo. Estuvimos conversando en la fiesta, de hecho”, comentó el empresario.

Mosa también recordó su participación en el regreso del mediocampista al fútbol chileno y destacó la importancia del jugador para la institución. “No se olviden de que yo fui el que más peleó porque estuviera Arturo Vidal el año 2024. Yo le renové a Arturo Vidal. Sé la clase de jugador y la magnitud que es Arturo Vidal. Tengo el mayor respeto por él, pero también tengo que tener una mirada institucional. Primero el técnico y después nos sentaremos con Arturo”, expresó.

Sin embargo, Vidal ya había expresado su molestia por la manera en que se ha manejado públicamente el tema. La semana pasada, el volante cuestionó las constantes declaraciones del presidente y aclaró que no participa en ninguna negociación.

“Ha sido uno de mis mejores años, porque pude hacer la pretemporada. Pienso que el año ha sido perfecto, nos faltó solo la Copa de la Liga. Lo que dice el presidente… todos los días habla, es difícil, eso en Europa no lo vas a escuchar nunca. Cada uno puede decir lo que quiere. Yo no estoy negociando con nadie. Estoy esperando terminar el año y veré que pasa”, señaló.

Después del triunfo ante Universidad Católica, Vidal volvió a abordar su situación contractual, aunque dejó claro que no vive este escenario con preocupación.

“Tengo muchos proyectos por delante, ya estoy en Chile y sé que me queda poco, entonces tengo hartos proyectos por delante y no me preocupa si juego un año más o si paro a fin de año. Estoy muy tranquilo y preparado”, afirmó el King.

“Hay muchos que quieren jugar conmigo. Gracias a Dios hice una carrera maravillosa, estoy feliz aquí en Colo Colo y como te digo, quiero disfrutar de aquí hasta el último partido con Colo Colo y después veremos bien qué es lo que quiero hacer”, agregó.

De esta manera, la continuidad de Arturo Vidal sigue pendiente. Con la renovación de Fernando Ortiz ya confirmada, ahora la dirigencia de Blanco y Negro deberá avanzar en las conversaciones con el capitán albo para definir si seguirá en el Monumental durante 2027.