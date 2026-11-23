“Sigo confiando en la justicia y en que será precisamente en la instancia judicial donde podré enfrentar las acusaciones y demostrar mi inocencia”, aseveró.

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A casi diez días de que la magistrada del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago Constanza Estay cerró la última fase y abrió paso al juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, la esposa del exdiputado Joaquín Lavín León recurrió a las redes sociales para expresar su confianza en que logrará demostrar su inocencia en el tribunal.

La exjefa comunal, que permanece con arresto domiciliario parcial nocturno, además de prohibición de salir del país y comunicarse con los otros involucrados en el caso, arriesga una pena de hasta 23 años de cárcel, luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente la imputó por los delitos de falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

De acuerdo con lo establecido por la ley, después de que la jueza Estay dejó listo el auto de apertura del caso, comenzó a correr el plazo máximo de dos meses para que se dé inicio al juicio oral en contra de Barriga, en el marco de la querella que presentó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, tras detectar un déficit de alrededor de $33 mil millones en el municipio.

Qué dijo Cathy Barriga en la antesala del juicio en su contra

Cuando aún no se ha revelado la fecha exacta del inicio del juicio oral en su contra, Cathy Barriga empleó su cuenta de Instagram para plantear que “durante mucho tiempo se ha hablado de mi caso, han instalado cifras y construido relatos sobre mi gestión“.

“Pero hay antecedentes fundamentales que no siempre se han contado: desde el inicio de la investigación se descartó que existiera dinero en mi poder, no se me está acusando de robo“, recalcó.

A continuación, aseveró que “el cuestionamiento se ha centrado en el uso de esos recursos, que fueron destinados a obras y proyectos para la comuna. Obras que existen y que quiero comenzar a mostrar, porque creo que las personas tienen derecho a conocer también esa parte de la historia“.

“No pretendo que nadie saque conclusiones anticipadas. Solo pido algo que debería ser básico para todos: que los hechos se conozcan en su totalidad, las pruebas se examinen y que la justicia resuelva con objetividad“, argumentó al respecto.

También enfatizó que “han sido años muy difíciles para mí y mi familia. Quiero expresar también mi profundo agradecimiento a mi equipo de defensa y, especialmente, a la Defensoría, por el compromiso, la rigurosidad y el trabajo que han realizado durante todo este proceso. Su labor ha sido fundamental para que los antecedentes sean presentados y cada aspecto de esta causa pueda ser debidamente esclarecido“.

En la parte final de su posteo, Cathy Barriga manifestó que “sigo confiando en la justicia y en que será precisamente en la instancia judicial donde podré enfrentar las acusaciones y demostrar mi inocencia“.