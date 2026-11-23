En esta línea, la presidenta del Senado dejó en claro que “quiero ratificar el acuerdo de gobernabilidad que tenemos en el Senado por el resto de los años, que considera la mesa y las comisiones”.

AGENCIA UNO

La Mesa del Senado, a través de su presidenta Paulina Núñez (RN) y el vicepresidente Iván Moreira (UDI), reaccionó a la polémica generada por el Caso Firmas, cuyos hechos calificó como “gravísimos” y apuntó que afecta tanto la confianza de la ciudadanía en la institución como entre los propios integrantes de la Corporación.

“Como Mesa del Senado, calificamos de gravísimos los hechos y los condenamos. Son gravísimos porque afectan la confianza de los ciudadanos en nuestra institución, pero también la confianza interna entre quienes formamos parte de esta histórica Corporación”, declaró la presidenta del Senado.

Respecto a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso por el Caso Firmas, la senadora Núñez aclaró que la Cámara Alta aún no es notificada formalmente de la indagatoria, por lo que se ordenó al contralor del Senado para coordinar una reunión con el Ministerio Público y poner a disposición todos los antecedentes necesarios para el desarrollo de las diligencias.

Junto con ello, Paulina Núñez anunció una serie de medidas para hacer frente a esta controversia, donde destaca el fin de los permisos constitucionales por menos de 30 días.

A esto se suma la implementación de la firma electrónica avanzada que permita validar directamente la firma del senador o senadora solicitante para todos los trámites que se realicen en el Senado.

Núñez puso énfasis en el fortalecimiento de las normas de la Comisión de Ética y el envío de todos los antecedentes del Caso Firmas a la instancia para que se pronuncie sobre eventuales infracciones cometidas por senadores en el ejercicio de sus funciones.

En esta línea, la presidenta del Senado dejó en claro que “quiero ratificar el acuerdo de gobernabilidad que tenemos en el Senado por el resto de los años, que considera la mesa y las comisiones”.