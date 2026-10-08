Javier Olivares sube la apuesta y amenaza a Judith Marín con cierre de Ministerio de la Mujer

La secretaria de Estado salió en defensa de Bachelet y Matthei, recibiendo un nuevo ataque del ex animador de Tremendo Choque.

AGENCIA UNO

El diputado Javier Olivares (PDG) sumó una nueva polémica en las últimas horas, luego de enfrascarse en otra discusión con una mujer, esta vez con la ministra de la Mujer, Judith Marín, a quien amenazó con cierre de la repartición.

Todo se originó cuando la titular de la Mujer le pidió que se disculpara con Evelyn Matthei y Michelle Bachelet por “mandarlas a la cocina”, lo que provocó el enojo del ex animador de Tremendo Choque.

“Entiendo que el diputado Olivares pueda tener diferencias políticas, pero lo que no se puede aceptar es este nivel de falta de respeto. Este tipo de expresiones no tiene cabida en el debate público”, declaró Judith Marín a radio Biobío.

Marín agregó que “las mujeres podemos estar en los lugares que queramos. Yo no lo voy a mandar a la cocina ni a ningún otro lugar; sí le pediría algo bastante más simple: que se disculpe”.

Pero estas palabras encontraron rápida respuesta en Javier Olivares, quien descartó disculparse con Bachelet y Matthei: “A la ministra de la Mujer, Judith Marín, le digo dos cosas: primero, no le debo disculpas a nadie”.

“Segundo, antes de que cerremos su ministerio —un gasto excesivo y sin resultados—, preocúpese de las mujeres de Prodemu y dedíquese a resolver ese problema”, disparó el otrora locutor de radio en redes sociales.

“Si tuviera que ofrecer disculpas, lo haría. Pero no caeré en el juego de la victimización que algunos quieren instalar. Ni siquiera daré explicaciones. Lo dicho, dicho está, y no cambio ni una sola coma de mis palabras”, cerró el diputado Javier Olivares (PDG).