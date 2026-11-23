La U podría perder a su goleador por varias semanas, en medio de su lucha por el Chile 2 y la disputa de las semis de Copa Chile.

Universidad de Chile recibió una noticia preocupante sobre el estado físico de Eduardo Vargas. El delantero deberá someterse a una operación tras sufrir una fractura en su mano derecha.

El goleador del cuadro estudiantil presentó molestias durante el encuentro frente a O’Higgins, disputado el pasado fin de semana. Pese a la lesión, continuó en cancha y terminó siendo protagonista al marcar el tanto que le entregó la victoria a los azules.

Después del compromiso, Eduardo Vargas se realizó una serie de exámenes médicos para determinar el origen de sus molestias. Según consignó AS, los resultados confirmaron una fractura metacarpiana, diagnóstico que obligará al futbolista a pasar por el quirófano.

La lesión se produjo durante el primer tiempo del partido ante los celestes. De hecho, el delantero terminó disputando el encuentro con una llamativa venda en su mano derecha.

¿Cuánto tiempo estará fuera Eduardo Vargas?

En Universidad de Chile existe preocupación por los plazos de recuperación de Turboman. Según explicó el citado medio, desde el club reconocen que todavía no pueden establecer una fecha para su regreso.

“Todo va a depender de la gravedad y del grado de fractura que tiene. Hay distintas formas de tratarlo luego de la operación”, señalaron desde la institución.

Además, explicaron que este tipo de lesión podría obligar al delantero a mantener la mano inmovilizada durante parte de su recuperación. “Al tratarse de una fractura de metacarpiano, lo más probable es que le inmovilicen la mano afectada, por lo que existe una posibilidad de que no pueda jugar por un par de semanas”, agregaron.

La posible ausencia del atacante llega en un momento importante para la U de Chile, ya que al equipo le quedan dos compromisos de la Liga de Primera y las semifinales de Copa Chile.

En el campeonato nacional, los azules deberán visitar a Deportes Concepción y luego recibir a Unión La Calera.

A esos encuentros se suman los duelos correspondientes a la ronda de los cuatro mejores de Copa Chile, una instancia en la que el equipo buscará avanzar a la final.

Por eso, una recuperación prolongada de Vargas representaría un problema para el cuadro estudiantil, considerando que se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Fernando Gago y se ha consolidado como el goleador del equipo en la actual temporada.