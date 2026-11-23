El senador por La Araucanía completó el Curso de Aspirantes a Oficiales de Reserva, una formación que había intentado realizar hace cerca de tres años.

El senador Rodolfo Carter se convirtió en uno de los 30 nuevos reservistas de la Armada, tras participar en la ceremonia de graduación realizada en la Escuela Naval.

El parlamentario, de 55 años, recibió su reconocimiento vestido con el uniforme oficial de la institución, acompañado de una espada como símbolo de mando, en una actividad a la que asistieron familiares y amigos.

Su participación en el proceso se mantuvo en reserva hasta los últimos días, cuando comenzó a recibir felicitaciones a través de redes sociales.

Rodolfo Carter se graduó como reservista de la Armada

La condición de reservista permite a civiles prestar servicios voluntarios a las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada o Fuerza Aérea, cuando sean requeridos ante situaciones como emergencias, catástrofes o procesos de movilización.

Aunque algunas figuras públicas han asumido esta función como una forma de respaldo institucional, obtener la acreditación exige completar una preparación que puede ser especialmente exigente. Entre quienes también han formado parte de este grupo figuran el excanciller Alfredo Moreno, el diputado republicano Cristián Araya, la exministra Karen Poniachik, el diputado Guillermo Valdés, el exministro Francisco Vidal, quien fue cadete, y el empresario Andrónico Luksic.

Según personas de su entorno, para Carter este paso representa la concreción de una aspiración personal y una manera distinta de contribuir al país.

Asimismo, su vínculo con el mundo naval tiene raíces familiares: es oriundo de Valparaíso, su abuelo fue marino mercante y desde joven sintió admiración por Arturo Prat. De hecho, cuando cursaba segundo medio quiso ingresar a la Armada, pero la situación económica de su familia le impidió seguir ese camino.

El senador ya había intentado incorporarse hace aproximadamente tres años, cuando se desempeñaba como alcalde de La Florida. En esa oportunidad comenzó el proceso para ingresar al CAOR (Curso de Aspirantes a Oficiales de Reserva), pero la intensidad de sus labores municipales y su exposición pública dificultaron que pudiera compatibilizar ambas actividades.