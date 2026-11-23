Mas evitó polemizar con Jorge Quiroz y reiteró que “quiero poner el foco adelante, no quiero mirar por el retrovisor lo que ha venido pasando para atrás, quiero mirar por el parabrisas”.

AGENCIA UNO

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, desestimó lo expresado por su par de Hacienda, Jorge Quiroz, y descartó que nuestro país se encuentre en recesión, a pesar de sumar números rojos en los dos primeros trimestres del año.

En entrevista con radio Biobío, el secretario de Estado desestimó que la economía nacional enfrente una recesión, argumentando que “más que discutir del término que podrá ser correcto o no, eso es una discusión de los economistas; yo pondría los ojos en el futuro”.

“Estamos terminando un año en que hemos ordenado la casa, hemos pagado las cuentas, generado algunos ahorros relevantes que nos dan algo de cintura para abordar ciertos temas, y en el 2027 vemos un año en que retoma la inversión y vuelve el crecimiento”, aseveró Mas.

En esta línea, evitó polemizar con Jorge Quiroz y reiteró que “quiero poner el foco adelante, no quiero mirar por el retrovisor lo que ha venido pasando para atrás, quiero mirar por el parabrisas”.

Consultado sobre los resultados económicos de este año 2026, donde las proyecciones apuntan a un crecimiento bajo el 1% e incluso se apunta a un decrecimiento, el biministro Mas descartó calificarlo como “un año perdido”.

“Teníamos que hacer un quiebre respecto a los últimos 12 años; se aprobaron reformas que son fundamentales para los próximos 50 años, entonces jamás podría ser perdido”, precisó.

En tanto, Mas hizo un llamado al Banco Central a que la tasa de política monetaria (TPM) sea mas expansiva, aunque puntualizó que “no nos vamos a meter en sus decisiones, pero debe tener decisiones bien complejas para las próximas reuniones, porque tenemos un país que no parte, que necesitaría una baja tasa, pero por otro lado tenemos un dólar alto y tenemos un montón de costos internacionales que necesitan una tasa alta. Es compleja su decisión”.

“A mí me encantaría que bajaran un poquito las tasas para que genere más actividad, pero eso va a tener consecuencias por otro lado y ellos son expertos en esto y los dejamos con independencia”, cerró.