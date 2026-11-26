“Va a haber un cambio, un antes y un después. Hoy día va a haber más oportunidades. Va a quedar un poquito más abajo el temor”, anticipó Kast.

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast celebró este jueves la aprobación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal y calificó su financiamiento, uno de los nudos que caracterizó la discusión en el Congreso, como sostenible.

“Quiero darle las gracias al Congreso Nacional, porque más allá de nuestras legítimas diferencias, aquí primó el bienestar de Chile, de Chile entero, que lo formamos todos. También quiero agradecerle a cada educadora de párvulo, a cada asistente de la educación, porque soy testigo del enorme trabajo que realizan en cada una de las salas cunas y jardines infantiles”, valoró.

En lo sustantivo, la iniciativa elimina las exigencias del artículo 203 del Código del Trabajo, vigente de hace 109 años, que obligaba a financiar la sala cuna solo a las empresas con 20 o más trabajadoras. Ahora, la cobertura estará asegurada con un fondo público financiado con un 0,30% del seguro de cesantía.

“Va a haber un cambio, un antes y un después. Hoy día va a haber más oportunidades. Va a quedar un poquito más abajo el temor. Chile hoy día tiene también una gran preocupación por la tasa de natalidad. Pero ¿cómo vamos a pedirles a los jóvenes que se arriesguen, que se atrevan, si hay incertidumbre? Si no se sabe si voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo, si pierdo el sueño de la casa propia”, sostuvo Kast.

Respecto del financiamiento, el jefe de Estado afirmó que “es una buena fórmula para darle sostenibilidad en el tiempo” y que “tenía que ser universal, no con cargo al empleador, porque hemos ido poniéndole cada día más carga a los emprendedores”.

“Todos los gobiernos hicieron intentos, faltaba abrocharlo. Pero esto es una política de Estado que cruzó los gobiernos de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet y de Gabriel Boric. Hoy ve la luz. Es un día histórico, no de este gobierno, sino del Estado, de la República de Chile”, celebró.