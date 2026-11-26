Desde el entorno de la artista se precisó que el show tendrá una puesta en escena teatral, organizada por actos y pensada para estadios.

INSTAGRAM.

La cantante Mon Laferte confirmó que, en el marco de su gira “Femme Fatale Tour”, ofrecerá su primer concierto en solitario en el Estadio Nacional de Santiago.

De esta forma, la intérprete nacional se transformará en la segunda chilena en realizar un show individual en el recinto más importante del país, tras el que realizó Myriam Hernández en mayo de 2025.

Según anticipó la propia artista a través de sus cuentas en las redes sociales, además del coloso de Ñuñoa, también tiene contemplado presentarse en las ciudades de México y Guadalajara, ambas en el país norteamericano.

De acuerdo con lo anunciado por Mon Laferte, ofrecerá su concierto en el Estadio Nacional el día sábado 1 de mayo de 2027.

Venta de entradas para Mon Laferte en el Estadio Nacional

La gira “Femme Fatale Tour”, que traerá a Mon Laferte al Estadio Nacional, se enmarca en el lanzamiento de la producción Femme Fatale Vol. 2, que reúne una veintena de canciones que abordan el folk, el blues, el rock alternativo y el soul, y que cuenta con las colaboraciones de St. Vincent, Javiera Electra y GRTSCH.

Respecto de su concierto en solitario en el recinto ñuñoíno, desde el entorno de la artista nacional se precisó que tendrá una puesta en escena teatral, organizada por actos y pensada para estadios.

En el repertorio incluirá tanto canciones de su nuevo disco y temas clásicos como Tu falta de querer, Mi buen amor y Si tú me quisieras, entre otros.

La venta de entradas para asistir al show comenzará el próximo lunes 30 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, a través de Ticketmaster Chile.