La postergación de la maternidad, la cultura de la optimización y la infertilidad asociada a la edad seguirán pesando, y ningún país rico ha logrado volver a los 2,1 hijos por mujer. La sala cuna no hará que quien no quiere ser madre lo sea, pero sí puede evitar que quien quiere serlo desista por miedo a perder su trabajo o a no poder desarrollarse profesionalmente.

Tras casi cinco años de tramitación y ocho de de debate, la Sala Cuna Universal fue finalmente despachada por el Congreso. Transversalmente se han destacado sus ventajas: termina con la discriminación laboral hacia las mujeres, aumentará el empleo femenino y mejorará la corresponsabilidad. Pero se ha dicho poco sobre otro efecto que hoy resulta clave, que podría convertirse en un incentivo real para frenar la caída de los nacimientos.

Las cifras son claras y preocupantes. Según el INE, en 2025 la tasa global de fecundidad cayó a 0,99, la más baja de nuestra historia; nacieron 146.446 niños, casi la mitad que en 1993, y entre los países que el propio INE usa de referencia, sólo Corea del Sur y Singapur están peor. Un verdadero terremoto demográfico, que llevó al Gobierno a crear la comisión Chile Renace.

Frente a situaciones similares, la tentación habitual ha sido abrir la billetera. Pero la experiencia internacional muestra que los bonos, por generosos que sean, compran resultados por poco tiempo. Hungría ha volcado enormes recursos en beneficios familiares, incluida la exención de por vida del impuesto a la renta para las madres de cuatro hijos, y su fecundidad subió de 1,23 en 2011 a 1,61 en 2021; pero luego cayó a 1,31 en 2025, su nivel más bajo en 14 años. Corea del Sur ha gastado fortunas en subsidios y sigue al fondo de la tabla, porque su mercado laboral castiga a la mujer que se embaraza.

El dinero ayuda, pero no resuelve el dilema de fondo: tener que elegir entre la carrera y los hijos.

Ese dilema tiene nombre en Chile, y es el artículo 203 del Código del Trabajo. Al obligar a pagar sala cuna sólo a las empresas con 20 o más trabajadoras, convirtió a cada mujer en edad fértil en un costo potencial: incentivos para no contratar a la trabajadora número 20, salarios femeninos más bajos y miles de mujeres de pymes que nunca tuvieron el beneficio. Una ley pensada para proteger la maternidad terminó encareciéndola.

La nueva ley cambia esa lógica. El costo pasa a un fondo financiado con una cotización de 0,3% de todos los empleadores, con cargo al seguro de cesantía; el derecho se extiende a padres e independientes, y el Gobierno comprometió un tope de 20% al copago de las familias. Por primera vez, tener un hijo no vuelve a una mujer más cara que su colega.

¿Sirve eso para la natalidad? La evidencia dice que sí. En Noruega, una mayor oferta de salas cuna adelantó la llegada del primer hijo y aumentó la fecundidad final. En Alemania, un aumento de 10% en la cobertura de cuidado infantil elevó la natalidad en 2,8%, con un efecto mayor entre mujeres que ya eran madres y decidieron tener otro.

La Nobel Claudia Goldin demostró que la brecha entre hombres y mujeres se abre con el primer hijo. No es casual, entonces, que según el Centro de Políticas Públicas UC, el 67% de quienes ya son padres en Chile mencione la dificultad para que la mujer trabaje como razón para no tener más. Si el primer hijo no le cuesta la carrera a la madre, el segundo deja de ser una utopía.

Durante décadas se creyó que más mujeres trabajando significaba menos hijos. Hoy los datos dicen lo contrario: los países desarrollados con mejor natalidad no son aquellos donde las mujeres trabajan menos, sino aquellos donde trabajan mucho y cuentan con instituciones que les permiten criar sin pagar un costo profesional.

En todo caso, no lo resuelve todo. La postergación de la maternidad, la cultura de la optimización y la infertilidad asociada a la edad seguirán pesando, y ningún país rico ha logrado volver a los 2,1 hijos por mujer. La sala cuna no hará que quien no quiere ser madre lo sea, pero sí puede evitar que quien quiere serlo desista por miedo a perder su trabajo o a no poder desarrollarse profesionalmente.

Tardamos casi cinco años de tramitación, y más de treinta de proyectos fallidos, en entender algo bastante obvio: no se puede pedir a las mujeres que tengan más hijos mientras se les cobra por tenerlos.