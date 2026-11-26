La discusión no es si debemos apoyar a los estudiantes de menores ingresos, sino cómo asegurar que esos apoyos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. En un escenario de estrechez fiscal, mejorar la focalización no es simplemente una cuestión administrativa: es una condición para resguardar la confianza en el sistema, evitar gastos innecesarios y liberar recursos que podrían contribuir a fortalecer la educación chilena.

En un país donde las necesidades son prácticamente infinitas y los recursos públicos escasean, cada peso importa. Más aún cuando hablamos de educación, un sistema que enfrenta enormes desafíos y donde las decisiones presupuestarias implican necesariamente tener que priorizar entre programas y niveles. En este escenario, resulta preocupante e inaceptable que se destinen fondos de manera errónea, llegando a personas que no se lo merecen.

Cerca de 103 mil estudiantes declararon estudiar con gratuidad, pese a encontrarse por sobre el sexto decil de ingresos, según la encuesta CASEN 2024. Es decir, aproximadamente uno de cada cinco beneficiarios se encontraba fuera del grupo objetivo de la política. Una cifra que debiese encender las alarmas sobre la forma en que estamos asignando y fiscalizando los recursos públicos.

Más preocupante aún es su dimensión fiscal. El desembolso asociado a estos beneficiarios alcanzó aproximadamente $355 mil millones en 2024, expresados en pesos de septiembre de 2026. Para dimensionar esta cifra, equivale a más de nueve veces el aumento de recursos destinado a jardines infantiles en el proyecto de Presupuestos 2027. ¿Cuántas otras necesidades educativas podrían atenderse con recursos de esa magnitud?

Las consecuencias de una focalización deficiente van más allá de la gratuidad. Cada peso que se destina a un estudiante que no cumple con las condiciones de elegibilidad es un peso que deja de estar disponible para otras necesidades del sistema educativo. Esto resulta especialmente relevante cuando observamos las prioridades presupuestarias de la última década: mientras los recursos destinados a educación superior se han más que duplicado en términos reales, impulsados principalmente por la gratuidad, aquellos destinados a jardines infantiles han retrocedido, siendo que se trata del nivel que históricamente ha mostrado el mayor retorno social de todos. No podemos seguir ignorando estos costos de oportunidad.

Por supuesto, la situación socioeconómica de los hogares puede cambiar y algunos estudiantes cumplir legítimamente con los requisitos al momento de recibir el beneficio. Pero precisamente ahí aparece otra falencia: actualmente basta con acreditar la situación socioeconómica una sola vez para mantener la gratuidad durante toda la duración nominal de la carrera, aun cuando los ingresos familiares puedan mejorar durante la trayectoria educativa.

A ello se suma que el diseño de la gratuidad ya ha generado importantes déficits financieros para las instituciones de educación superior, particularmente por las diferencias entre los aranceles regulados y los reales. Una asignación incorrecta no solo compromete recursos fiscales que podrían destinarse a otras prioridades, sino que también puede profundizar las presiones financieras que enfrentan las instituciones. La correcta focalización es, por tanto, una condición necesaria para utilizar responsablemente los recursos públicos.

¿Qué podemos hacer? Primero, avanzar hacia la utilización del Registro Social de Hogares como instrumento central para determinar la elegibilidad socioeconómica de los postulantes, aprovechando la información administrativa que ya posee el Estado. Esta propuesta no requiere necesariamente una modificación legal, pues la propia Ley N°21.091 contempla desde 2020 la utilización de este instrumento.

Segundo, establecer que la gratuidad deba renovarse anualmente, mediante una nueva acreditación socioeconómica. Si los ingresos de las familias pueden variar de un año a otro, no parece razonable que el cumplimiento de los requisitos se evalúe una única vez.

La discusión no es si debemos apoyar a los estudiantes de menores ingresos, sino cómo asegurar que esos apoyos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. En un escenario de estrechez fiscal, mejorar la focalización no es simplemente una cuestión administrativa: es una condición para resguardar la confianza en el sistema, evitar gastos innecesarios y liberar recursos que podrían contribuir a fortalecer la educación chilena. La gratuidad debe cumplir su propósito, pero hacerlo bien también exige revisar a quiénes beneficia y durante cuánto tiempo.