Kast también tuvo palabras para el Presupuesto 2027, apuntando que “ningún beneficio que la ley garantiza se toca. Se financia la educación, la salud, las pensiones y los programas de vivienda”.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast celebró la aprobación y despacho por parte del Congreso de la Ley de Sala Cuna Universal, destacando las gestiones de sus antecesores, Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

“Hay días que un país no olvida y que se recuerdan por mucho tiempo. Hoy es uno de esos días”, precisó Kast en cadena nacional, en alusión a esta iniciativa y al despacho de la Ley de Presupuesto 2027.

Sobre la Sala Cuna Universal, el mandatario indicó que “con esta reforma más mujeres podrán incorporarse al mundo del trabajo, más niños contarán con espacios adecuados para su cuidado y las familias tendrán mayores oportunidades para mejorar sus ingresos”.

“Este logro no es de un solo gobierno. Lo intentaron antes el presidente Piñera y el presidente Boric. Nosotros retomamos ese camino, conversamos sin estridencias y lo hicimos realidad”, agregó.

En esta línea, recalcó que “cuando Chile se une, Chile cumple, porque los chilenos sabemos que junto siempre somos mejores”.

Kast también tuvo palabras para el Presupuesto 2027, apuntando que “ningún beneficio que la ley garantiza se toca. Se financia la educación, la salud, las pensiones y los programas de vivienda”.

Sobre el próximo 11 de marzo, cuando se cumpla el primer año de su mandato, José Antonio Kast sostuvo que “ese día vamos a rendir cuenta a los chilenos y queremos llegar con más empleo, con la economía recuperándose, el crecimiento subiendo y con un país mucho más ordenado. Por eso le di un mandato claro a mi gabinete, con sentido de urgencia, porque las familias no pueden esperar”.