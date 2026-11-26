Su familia precisó que Charlie Muñoz Osorio reside desde hace aproximadamente dos años en Estados Unidos, paga impuestos y ni siquiera registra infracciones de tránsito.

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Como Charlie Muñoz Osorio, de 38 años, se identificó al jinete chileno que permanece en custodia en un centro de detención en el estado de Luisiana, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron el pasado sábado 21 de noviembre.

De acuerdo con lo reportado, el ciudadano chileno estaba junto a su esposa y sus hijos de ocho y 13 años cuando los efectivos del ICE interceptaron el vehículo en que se trasladaban y procedieron a su detención.

Luego de que se ratificara la situación, la defensa de Muñoz comenzó a trabajar para tratar de evitar que se lo expulse de Estados Unidos.

En esa línea, su familia precisó que el chileno reside desde hace aproximadamente dos años en ese país, cuenta con un permiso de trabajo vigente hasta 2030, paga impuestos y ni siquiera registra infracciones de tránsito.

Lo que argumentó el ICE para detener al jinete chileno

Si bien el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) admitió que el ciudadano chileno ingresó legalmente al país, desde el ICE se argumentó que se lo detuvo porque excedió el plazo de 90 días de permanencia que le otorgaba el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver).

Al respecto, la familia aseveró que, antes de que expirara el período de permanencia autorizado, Muñoz, quien tiene licencia de jinete y entrenador de caballos en Maryland, solicitó asilo en el país norteamericano.

Sobre este punto, el abogado del chileno, Jay Marks, aseveró que su cliente tiene derecho a permanecer en territorio estadounidense mientras se resuelve su solicitud de asilo.