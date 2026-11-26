La secretaria general de RN, Katherine Martorell, indicó que las declaraciones del parlamentario republicano “no contribuyen a la gestión del presidente”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Chile Vamos cuestionó los dichos del diputado republicano Agustín Romero, luego de que descartó la opción de conformar una coalición entre ambos sectores porque “no puedes mezclar el vinagre con el aceite (…) o como el agua con el aceite“.

“Claramente, no hay ni una posibilidad de tener una coalición”, aseveró el parlamentario, quien añadió que “para tener coalición, lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros vamos a defender siempre nuestro gobierno“.

“Pero, más allá de eso, yo creo que no hay posibilidad, al menos yo no estoy de acuerdo tampoco“, complementó Romero en el podcast Cómo Te Lo Explico, conducido por las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena.

“Cuando tenemos personas dentro del mismo grupo (…) que muchas veces andan pidiendo a viva voz cambios de gabinete, cambios de conducción política, que se necesita cirugía mayor, cosas de ese tipo, no tenemos la posibilidad de tener una coalición”, argumentó.

Chile Vamos critica dichos de Romero sobre posible coalición

Luego de conocerse los dichos del diputado Romero, desde Chile Vamos se cuestionó lo que se definió como una “falsa superioridad moral” del legislador.

Al abordar el tema, la secretaria general de Renovación Nacional, Katherine Martorell, indicó que las declaraciones del parlamentario republicano “no contribuyen a la gestión del presidente y dan la impresión que, para algunos, un reel vale más que mejorar la vida de los chilenos“.

“Han pasado ocho meses; es hora de entender la responsabilidad que implica gobernar“, manifestó a continuación.

Por su parte, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, posteó en su cuenta de X que “agota la falsa superioridad moral“.

“Cuando se es gobierno hay que tener la madurez de construir y no de destruir. De avanzar y no retroceder. De crecer y no de restar“, sostuvo.

Sin embargo, las críticas a los dichos del diputado Romero no se limitaron a Chile Vamos, ya que también surgieron desde el propio Partido Republicano.

Así, el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, dijo que las declaraciones de Romero no los representan y que “como bancada vamos a trabajar con todos aquellos que estén disponibles para sacar a Chile adelante y no vamos a prescindir de nadie en ese esfuerzo“.