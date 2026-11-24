El diputado de RN y su par del Partido Republicano protagonizaron un fuerte intercambio tras la reposición de recursos al INDH, donde éste último cuestionó: “¿Creen que tenemos que hacer una coalición con ellos?”.

Una nueva disputa al interior del oficialismo quedó expuesta en redes sociales, luego de que los diputados Diego Schalper (RN) y Agustín Romero (Partido Republicano) protagonizaran un duro cruce tras la votación que permitió reponer los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el Presupuesto 2027.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el financiamiento del organismo por 70 votos a favor y 69 en contra. La propuesta reunió apoyos de la oposición y de parlamentarios oficialistas, entre ellos integrantes de Renovación Nacional (RN).

El resultado provocó la molestia de Romero, quien cuestionó a los representantes de centroderecha que respaldaron la reposición presupuestaria. Además, puso en duda que su partido deba avanzar hacia una coalición política con esas colectividades.

“Busque a su diputado de centro derecha en la votación que le da un año de vida tranquila al INDH… son los mismos que hablan siempre de COALICIÓN”, escribió en X. A lo que agregó: “¿Usted cree que los Republicanos tenemos que hacer una coalición con ellos?”.

Diego Schalper defiende su voto y arremete contra Agustín Romero

Las declaraciones motivaron una respuesta de Diego Schalper, diputado y vicepresidente de RN. El parlamentario defendió el respaldo a los recursos del INDH y utilizó como argumento las propias decisiones del Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast.

“Agustín: el Gobierno del Presidente Kast (1) estableció el presupuesto del INDH como ley permanente. E (2) ingresó proyecto para reformar al INDH (no para eliminarlo). ¿Tu planteamiento era votar en contradicción al Gobierno? Seriedad, por favor”, replicó.

Schalper también cuestionó la postura de Romero frente a los recursos del Ministerio de las Culturas. En ese contexto, lanzó una crítica a la forma en que su compañero de sector plantea sus diferencias políticas en redes sociales.

“Más allá de tu video sobre los sitios de memoria (…) gobernar no es hablarle al algoritmo, sino ponerle seriedad a la discusión”, sostuvo.

El diputado de RN también vinculó la controversia con el debate sobre una eventual coalición entre ambas fuerzas políticas. “Si para ti el armar coalición pasa por acá, entonces efectivamente falta reflexión política sobre los desafíos de gobernar”, señaló.

Romero apela a sus electores y la discusión sube de tono

El parlamentario republicano no dejó pasar los cuestionamientos. En su respuesta, expresó: “Diego, cuando explico mi voto, le hablo a la gente que votó por mí. A ellos les doy la cara y les rindo cuentas”.

Luego, devolvió el emplazamiento y pidió a Schalper que también transparentara sus decisiones parlamentarias.

“Tú podrías hacer lo mismo y explicarles a quienes votaron por ti por qué respaldaste los recursos del INDH y cómo votaste la reposición de Culturas”, aseveró.

La réplica del diputado de RN endureció aún más el intercambio. Schalper le pidió a Romero que asumiera su nuevo rol político.

“Madura, hombre: fue nuestro Gobierno el que estableció el INDH como gasto permanente e ingresó una reforma. Y presupuesto de cultura es de nuestro Gobierno”, escribió.

“Ya no estás en la oposición ni te debiesen motivar show de redes sociales. Apoyen al Gobierno en las decisiones que toma”, manifestó.

Finalmente, Schalper cerró el intercambio con una advertencia dirigida a su par, en medio de las diferencias sobre la conducción política del oficialismo y la posibilidad de construir una alianza entre RN y Republicanos.

“Y no escupas al cielo, mira que no vaya a ser que te caiga en la cara. Mira que está quedando de manifiesto la capacidad de gobernar de unos y otros”, concluyó.