Una guía paso a paso para entusiastas sobre cómo crear su propia máquina tragamonedas en línea

7 de Diciembre de 2023

En la actualidad no hay un juego de casino que tenga más trascendencia e importancia que las tragamonedas en línea. Este tipo de juego ha ganado su fama a pulso por sus variados temas, modalidades, gráficos y sonidos y por supuesto sus grandes premios.

Esto ha hecho que la mayoría de usuarios de esta sección le pongan el ojo y quieran incluso aventurarse a desarrollar su propia máquina tragamonedas. Para ellos y para los que quieran tener el conocimiento de cómo crear una slot online de principio a fin a continuación te mostramos una guía paso a paso con todo lo que debes hacer.

Elige un tema

Como todos los pasos en la vida, todo comienza con la gestación de la idea. En este caso debes ver si te decantas por dulces, como algunas de las máquinas tragamonedas originarias más importantes de la historia, temática inca, como en Gonzo´s Quest, tragamonedas del tipo book of… (Book of Dead, Book of Ra y Book of Midas, entre otros) o cualquier otro tema que te llame la atención.

Aquí debes, junto a la idea, darle un poco de forma a cómo quieres que se vea el juego. De esta manera le das paso a lo siguiente en la lista, el diseño de los gráficos.

Perfila los gráficos

Si vemos las tragamonedas de las mejores plataformas de azar y la evolución de este tipo de juegos nos topamos con títulos desde la modalidad más antigua, que son las clásicas, con títulos como Reel King, 777 Strike, Lightning Joker y Sevens and Fruits Hold and Win hasta las videoslots que son las que rigen en la actualidad.

Para poder proceder con los gráficos debes elegir el tema adecuado y el concepto que le quieres dar, ya que no importa si es un juego lanzado en 2023, este puede ser con el formato clásico de los juegos originarios o formato de videoslots con gráficos de la más alta resolución.

Crea la mecánica del juego

Si te fijas en una biblioteca de tragamonedas online de Chile que este rankeada entre las más destacas te encontrarás con juegos con múltiples líneas de pago y características como Giros Gratis, Cascada, Scatters, Comodines y hasta el formato Megaways.

Como tercer paso debes elegir las características únicas que quieres que estén presentes en tu juego. Aquí puedes elegir una o varias de las anteriormente mencionadas o pensar una nueva función innovadora que revoluciones las mejores clasificaciones de casinos.

Elige una plataforma de software

Si no tienes el respaldo de un proveedor de software de los más destacados (Pragmatic Play, Playson, Evolution Gaming y Play n´Go, entre otros) es muy difícil que estés dentro de las bibliotecas de los grandes casinos, por ello aquí la recomendación es que le muestres tu boceto a alguna de estas empresas y te asocies para que tu juego pueda pertenecer al top de juegos de la industria.

Prueba el juego

Una vez que tengas todo lo necesario para que tu juego pueda salir al mercado es momento de echarle un último vistazo. Para ello debes contar con la visión de expertos en el juego, personal del proveedor de software elegidos y hasta jugadores destacados de slots, ya que solo de esa manera puedes probar tu juego desde los distintos puntos de vista que componen la industria.

Por último, te aconsejamos que, si te consideras un entusiasta de este tipo de juegos y quieres desarrollar tu propia tragamonedas, tengas en cuentas que las plataformas de azar en Chile están en constante evolución y que para calar en ellas es necesario que implementes algunas de las últimas tendencias en la industria como la realidad virtual, la realidad aumentada o la inteligencia artificial, entre otras.