Fondo 55+ de Entel destinará $360 millones para inclusión digital de personas mayores; queda solo un mes para postular

El llamado es para organizaciones nacionales sin fines de lucro, instituciones educativas, empresas B, startups y fundaciones con al menos 2 años de antigüedad y experiencia en la ejecución de programas educativos, tecnológicos y/o sociales. La convocatoria cierra el 8 de marzo.

Chile avanza aceleradamente hacia una sociedad más envejecida. De acuerdo con las últimas proyecciones, para 2045 la población mayor de 65 años triplicaría a la población menor de 15 años, un escenario que plantea importantes desafíos sociales, económicos y tecnológicos. En ese contexto, Entel lanzó el Fondo 55+, que busca reducir la brecha digital y promover una participación activa de las personas mayores en el mundo digital.

​Así, tras un exitoso primer año —en el que más de 7.500 personas mayores fueron beneficiadas en 70 comunas de nueve regiones del país—, Entel anunció la segunda versión del Fondo 55+, que destinará $ 360 millones para que organizaciones desarrollen proyectos orientados al fortalecimiento de las habilidades digitales de personas mayores de 55 años.

​“Tras el gran impacto del Fondo 55+ en miles de personas mayores, en Entel ampliamos nuestro compromiso con esta segunda versión. Por eso, invitamos a todas las organizaciones con propuestas innovadoras a ser parte de esta iniciativa. Tenemos un gran equipo y todas las plataformas disponibles para resolver dudas técnicas, orientar sobre requisitos y acompañar durante todo el proceso de postulación. La invitación es a postular para lograr maximizar el impacto en la comunidad de personas mayores”, señaló la gerenta de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.

​En esta nueva convocatoria, el Fondo 55+ contará con la participación de Banco Falabella. Esto tras la firma de una alianza estratégica para la ejecución de uno de los ejes del programa que busca la promoción de la alfabetización financiera digital, con el objetivo de entregar herramientas que permitan a las personas mayores informarse mejor y administrar de manera más autónoma sus finanzas.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a organizaciones nacionales sin fines de lucro, instituciones educativas, empresas B (certificadas), startups y fundaciones, que cuenten con al menos 2 años de antigüedad y experiencia en la ejecución de programas educativos, tecnológicos y/o sociales.

Si bien no es excluyente, se valorará especialmente la experiencia previa con personas de entre 55 y 70 años.

Los proyectos deberán enfocarse en uno de los siguientes cinco ejes temáticos:

Promover la autonomía en el mundo digital para desarrollar nuevas habilidades en este grupo, con el fin de que nadie se quede atrás en el uso de tecnologías. Fortalecer vínculos sociales y comunitarios para generar participación y colaboración, además de prevenir y gestionar situaciones de emergencia. Promover la alfabetización financiera digital para facilitar herramientas que les permitan informarse y administrar mejor sus finanzas. Este eje contará con el apoyo de Banco Falabella. Desarrollar habilidades digitales para la empleabilidad para disminuir las barreras de empleabilidad. Apoyar la digitalización de trabajadores de MiPymes para aportar en el uso, conocimiento y habilidades tecnológicas con el fin de mejorar la competitividad de las pymes en Chile. Este eje contará con el apoyo de Entel Digital.

​Las postulaciones al Fondo 55+ estarán abiertas hasta el domingo 8 de marzo en la web https://informacioncorporativa.entel.cl/fondo55. Los ganadores serán anunciados en marzo de 2026 mediante esa misma plataforma y por correo electrónico.

​Puedes revisar más detalles y resolver tus dudas en el Webinar2026 Fondo de habilidades digitales Entel 55+.