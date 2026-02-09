En qué consiste el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados: a quiénes beneficia y cuándo se implementará

“Esta ley reconoce el derecho al cuidado en su triple dimensión: a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado”, destacó la la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro.

El presidente Gabriel Boric promulgó este lunes la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, también conocida como Chile Cuida, en una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda.

“Al promulgar la ley de Chile Cuida, quiero reconocer a todas las personas, principalmente mujeres, que cuida en el país, que están en todas partes, en todas partes, y muchas veces no se ven, pero ahí están y nos sostienen”, manifestó el mandatario tras firmar la nueva normativa.

“Sin ustedes el país no se mueve… Esto es un cambio cultural. Esto es un proyecto con perspectiva de género porque reconoce el cuidado como trabajo y que lo llevan mayoritariamente las mujeres. Es una política de Estado que tiene que trascender e ir más allá de la voluntad política de un gobierno”, añadió el jefe de Estado, quien recalcó que “cuando algunos dicen que es simbólico… qué insolente que es la ignorancia”.

“Todavía hay muchos que no dimensionan cómo cuidar es trabajar y cómo ese trabajo sostiene también el trabajo del resto. Y cuando por cualquier motivo falla la red de cuidados, se desmorona o tiembla todo el sistema de la vida social”, añadió el presidente.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, manifestó que “esta ley reconoce el derecho al cuidado en su triple dimensión: a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado“.

“Su implementación debe comenzar este mismo año y confiamos en que quienes asuman la próxima administración darán continuidad y proyección a este sistema“, complementó.

En qué consiste el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados establece que debe garantizarse legalmente tanto a quienes requieren cuidados como a los que ejercen esta labor.

En el caso de los cuidados no remunerados, el cuerpo legal los reconoce como una función social y económica, a la vez que establece el deber del Estado de asegurar una oferta adecuada y el apoyo suficiente.

En esa línea, las personas cuidadoras no remuneradas podrán acceder de forma prioritaria a programas y prestaciones que les permitan reducir su carga de trabajo y resguardar su salud mental, además de avanzar hacia condiciones de trabajo más decentes.

De acuerdo con lo planteado en la ley, Chile Cuida crea un modelo de coordinación intersectorial que articulará instituciones, programas y servicios públicos, privados y comunitarios.

También crea la Credencial de Persona Cuidadora, vinculada al Registro Social de Hogares, y formaliza la Red de Empresas Chile Cuida, que ya cuenta con 62 empresas participantes.

Además de conectar al Estado con las familias, comunidades y privados, tendrá las siguientes tareas:

Establecer gradual y progresivamente la provisión de nuevos programas.

Supervisar los programas y servicios de apoyos y cuidados públicos, privados y comunitarios.

Evaluar programas públicos.

Adoptar medidas para promover la autonomía y vida independiente.

En materia de financiamiento, el presupuesto destinado a programas de apoyos y cuidados pasó de 73.189 millones de pesos en 2023 a 151.587 millones proyectados para 2026.