Concha y Toro invita a vivir exclusiva Experiencia Vendimia 2026 en su viñedo de Pirque

El Centro del Vino Concha y Toro invita a sus visitantes a cosechar en el centenario viñedo Pirque Viejo y a profundizar en la tradición vitivinícola de Chile, a través de una experiencia que integra un recorrido museográfico, patrimonio histórico, gastronomía campestre y grandes vinos.

Entre el 14 de marzo y el 18 de abril, todos los sábados, esta experiencia exclusiva permite ser parte activa de la cosecha y adentrarse en el paisaje, la historia y el oficio que dan origen a la vendimia, en una propuesta pensada para quienes valoran experiencias auténticas.

Viña Concha y Toro

El recorrido incluye la cosecha de uvas Cabernet Sauvignon en el histórico viñedo Pirque Viejo y una visita por espacios emblemáticos del Centro del Vino como el área sensorial y museográfica El Origen de una Leyenda, la bodega subterránea Casillero del Diablo, construcciones patrimoniales, además del Jardín de Variedades y el Parque Concha y Toro.

La experiencia contempla la entrega de un kit de vendimia -delantal y sombrero- y culmina con un almuerzo campestre en el entorno natural del parque, acompañado de una degustación de cuatro copas de vinos ultra premium de la línea Terrunyo de Concha y Toro.

“La vendimia es uno de los momentos más significativos del calendario vitivinícola, y es la primera vez que Concha y Toro decide abrirla a público como una forma de compartir nuestro patrimonio desde una mirada contemporánea. Esta experiencia busca conectar a las personas con el origen del vino, el paisaje y el oficio, en un formato cercano y auténtico, pensado para quienes valoran el turismo de experiencias”, explica Matías Holzapfel, gerente comercial del Centro del Vino.

La Experiencia Vendimia Concha y Toro 2026 es una invitación a celebrar la vendimia desde dentro, en un entorno natural privilegiado, donde historia, tradición, vino y gastronomía se encuentran para dar vida a un momento irrepetible.

Información clave de la experiencia

Fechas:

Marzo: 14, 21 y 28

Abril: 4, 11 y 18

Horario: duración aproximada de 180 minutos

Idioma: español y portugués

Capacidad máxima: 40 personas

Edad: experiencia exclusiva para mayores de 18 años

Más información y reservas:

https://enoturismo.conchaytoro.com/es/

Acerca del Centro del Vino Concha y Toro

El Centro del Vino Concha y Toro, ubicado en Pirque, Santiago, es un destino enoturístico de clase mundial que pone a Chile a la vanguardia del turismo enológico global. Fue concebido como una experiencia inmersiva única que busca poner en valor el patrimonio vitivinícola chileno. El centro cuenta con seis zonas temáticas que generan experiencias sensoriales en torno al vino, tales como degustaciones, experiencias museográficas inmersivas, restaurantes, bodegas históricas y áreas dedicadas a la mundialmente conocida leyenda de Casillero del Diablo.

