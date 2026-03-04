El Sevilla FC firma importante acuerdo para expandir su presencia en Latinoamérica

El Sevilla FC es uno de los clubes más reconocidos de Europa, con más de cien años de historia y 7 títulos continentales. La asociación responde a una estrategia enfocada en Latinoamérica, donde el fútbol transciende lo deportivo y ocupa un rol central en la cultura.
LaLiga mantiene un liderazgo sólido en la región, donde cada temporada convoca a millones. En este entorno, el Sevilla FC se ha distinguido por su capacidad para atraer y potenciar talento latinoamericano, fortaleciendo así su identidad internacional. El club figura entre los más seguidos de la competencia, con una audiencia y presencia digital que continúan creciendo de manera constante, además de contar entre sus filas con el chileno Alexis Sánchez.
Lorenzo Aldobrandini, Director de Patrocinios, afirmó que el acuerdo con PIN-UP permitirá acercar aún más la marca Sevilla FC a los aficionados de México y Latinoamérica, reforzando su posicionamiento regional y fomentando el crecimiento conjunto.
La unión entre una marca consolidada como PIN-UP y un club histórico como el Sevilla FC refuerza el compromiso de acercar el fútbol europeo a los fans latinoamericanos. Esta asociación permitirá desarrollar iniciativas que aporten valor a la experiencia del aficionado, fortaleciendo el vínculo entre el club y su comunidad internacional.