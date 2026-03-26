Entel reúne a sus socios estratégicos en su Primer Supplier Day

La empresa reunió a sus ejecutivos principales con su ecosistema de proveedores en una instancia enfocada en estrechar relaciones, alinear expectativas y reforzar su compromiso con la sostenibilidad.

Con foco en fortalecer los lazos con sus proveedores y socios estratégicos Entel realizó su Primer Supplier Day, que contó con la participación de más de 300 personas. Esta iniciativa fue un espacio para consolidar los lazos con su red de colaboradores externos, la cual incorpora a más de 1.600 socios estratégicos activos, 240 de los cuales se incorporaron en 2025.

El CEO de Entel, Antonio Büchi, se refirió a la importancia de este grupo de interés para la compañía, destacando que “nuestros socios estratégicos de todos los tamaños son parte fundamental de nuestros objetivos de negocio y el cumplimiento de nuestro propósito. Algunos están en funciones operacionales críticas, otros son una cara visible para todos quienes confían en Entel y dan soporte a procesos estratégicos de la compañía. Este encuentro nos permite alinear a todos quienes trabajan con nosotros con nuestra propuesta de valor y los pilares estratégicos que la soportan”.

En esa misma línea, Büchi añadió que “creemos indispensable que nuestros partners de todo tipo: quienes ayudan a mantener tener los facilities impecables para nuestra gente, los que mantienen la red, los instaladores en las casas, los franquiciados en las tiendas, o los grandes proveedores de tecnología, conozcan, entiendan y hagan propia la propuesta de valor y la cultura que marca nuestro ADN. Sólo así construiremos relaciones fructíferas, honestas y duraderas, para seguir creciendo juntos y entregando una experiencia memorable a todos nuestros clientes”.

Este ecosistema, explican desde la empresa, es vital para la operación de la compañía, con más de 7.000 personas que colaboran indirectamente con Entel. En conjunto, este ecosistema moviliza más de 1.400 millones de dólares al año en Chile, sosteniendo una parte muy relevante de la operación de la empresa tecnológica. Asimismo, explican que el 88% de los socios estratégicos corresponde a proveedores nacionales y más de la mitad son pymes, lo que refleja un impacto directo en la economía local, siendo un aporte concreto para impulsar el desarrollo empresarial.

Por su parte, la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, complementó explicando que “si bien en Entel, la prioridad siempre será la sostenibilidad financiera, estamos convencidos de que solo es posible alcanzarla construyendo relaciones sólidas, transparentes y de largo plazo con nuestros proveedores y contratistas. El éxito verdadero se construye generando valor compartido y asegurando la continuidad y solidez de nuestro negocio. Solo así fortalecemos la eficiencia, la confianza y construiremos crecimiento sostenible.”

En esa misma línea, Florenzano manifestó que desde 2025 la compañía ha integrado evaluaciones y planes de desarrollo de los ámbitos ASG en su proceso de calificación y de relacionamiento con sus proveedores, “estos procesos nos permiten identificar brechas tempranamente y trabajar en planes de mejora conjuntos, integrando la Sostenibilidad progresivamente en toda nuestra cadena de suministro.”

El encuentro también contó con la participación del vicepresidente de Finanzas Corporativas de Entel, Marcelo Bermúdez; el gerente de Compras Corporativas de Entel, Carlos Gehrung, y el vicepresidente de Vendomatica y co-fundador de Emprende Tu Mente, Daniel Daccarett.

Con este tipo de iniciativas, la compañía reafirma su compromiso con el mantenimiento de relaciones de largo plazo, factor que ha sido clave para el crecimiento sostenible de su negocio.