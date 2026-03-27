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Santander impulsa liderazgo femenino: 50 chilenas se integran a red global

El banco reconoció a 50 ejecutivas chilenas en su programa global de liderazgo femenino, que busca potenciar talento y proyectarlo internacionalmente

Foto del editor Fernanda Álvarez
Fernanda Álvarez

En un escenario donde el liderazgo femenino avanza, pero aún enfrenta brechas estructurales, iniciativas que buscan fortalecer el rol de las mujeres en espacios de decisión comienzan a consolidarse como claves.

En esa línea, Santander reconoció a 50 directivas chilenas en el marco de su programa global de liderazgo femenino, una instancia que combina formación, mentoría y redes internacionales.

“Santander W50 es una iniciativa que refleja una convicción profunda: que el liderazgo femenino fortalece a las organizaciones e impulsa sociedades más justas”, afirmó Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile.

Una red que trasciende fronteras

El programa se desarrolla en varios países y proyecta a las participantes hacia una red global. Incluye formación online impartida por la London School of Economics (LSE) y la posibilidad de acceder a una experiencia presencial en Londres.

“Con Santander W50 buscamos visibilizar a mujeres que están liderando transformaciones reales. Este programa no solo reconoce trayectorias, también abre espacios de colaboración internacional”, agregó Rodrigo Machuca, gerente de Universidades e Instituciones de Santander Chile.

Más allá de la capacitación, el foco está en la construcción de redes. “Estoy tremendamente contenta, pero también con la motivación de desafiarme e impulsar a otras”, señaló Tamara Leves, parte de la generación 2026.

En esa misma línea, Josefina García Mekis, directora de Relaciones Institucionales y Cultura de Banco Santander,  valoró el alcance del programa y su impacto internacional: “Es un honor haber sido elegida entre 700 postulantes. Esta es una red global muy potente que conecta a mujeres de distintas industrias y países, generando una experiencia de liderazgo única”.

A nivel global, la iniciativa ha reunido a más de 1.700 mujeres, consolidando una comunidad que conecta experiencias y liderazgos diversos.

“Es una experiencia muy completa, tanto académica como personal. También permite adquirir herramientas como la gestión intercultural”, comentó Denisse Goldfarb, CEO de The People Future y participante de la generación 2022.

En un contexto donde el talento femenino cobra cada vez más relevancia, iniciativas como esta apuntan no solo a abrir oportunidades, sino a proyectar liderazgos con impacto real.

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