Santander impulsa liderazgo femenino: 50 chilenas se integran a red global

El banco reconoció a 50 ejecutivas chilenas en su programa global de liderazgo femenino, que busca potenciar talento y proyectarlo internacionalmente

En un escenario donde el liderazgo femenino avanza, pero aún enfrenta brechas estructurales, iniciativas que buscan fortalecer el rol de las mujeres en espacios de decisión comienzan a consolidarse como claves.

En esa línea, Santander reconoció a 50 directivas chilenas en el marco de su programa global de liderazgo femenino, una instancia que combina formación, mentoría y redes internacionales.

“Santander W50 es una iniciativa que refleja una convicción profunda: que el liderazgo femenino fortalece a las organizaciones e impulsa sociedades más justas”, afirmó Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile.

Una red que trasciende fronteras

El programa se desarrolla en varios países y proyecta a las participantes hacia una red global. Incluye formación online impartida por la London School of Economics (LSE) y la posibilidad de acceder a una experiencia presencial en Londres.

“Con Santander W50 buscamos visibilizar a mujeres que están liderando transformaciones reales. Este programa no solo reconoce trayectorias, también abre espacios de colaboración internacional”, agregó Rodrigo Machuca, gerente de Universidades e Instituciones de Santander Chile.

Más allá de la capacitación, el foco está en la construcción de redes. “Estoy tremendamente contenta, pero también con la motivación de desafiarme e impulsar a otras”, señaló Tamara Leves, parte de la generación 2026.

En esa misma línea, Josefina García Mekis, directora de Relaciones Institucionales y Cultura de Banco Santander, valoró el alcance del programa y su impacto internacional: “Es un honor haber sido elegida entre 700 postulantes. Esta es una red global muy potente que conecta a mujeres de distintas industrias y países, generando una experiencia de liderazgo única”.

A nivel global, la iniciativa ha reunido a más de 1.700 mujeres, consolidando una comunidad que conecta experiencias y liderazgos diversos.

“Es una experiencia muy completa, tanto académica como personal. También permite adquirir herramientas como la gestión intercultural”, comentó Denisse Goldfarb, CEO de The People Future y participante de la generación 2022.

En un contexto donde el talento femenino cobra cada vez más relevancia, iniciativas como esta apuntan no solo a abrir oportunidades, sino a proyectar liderazgos con impacto real.



