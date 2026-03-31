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Centro del Vino Concha y Toro invita a vivir Semana Santa con grandes vinos y gastronomía de autor

En el corazón de Pirque, esta Semana Santa, Concha y Toro invita a vivir una experiencia única, donde el entorno patrimonial y la alta gastronomía se unen en una propuesta especialmente diseñada para la ocasión.

Foto del editor Fernanda Álvarez
Fernanda Álvarez

Pensada para quienes buscan un panorama distinto, el Centro del Vino Concha y Toro recibirá a sus visitantes con su Experiencia Semana Santa, que combina el parque centenario de Pirque, un recorrido por instalaciones patrimoniales, la degustación de grandes vinos y una cuidada selección de sabores frescos y de temporada provenientes del mar, maridados con vinos de excelencia.

La experiencia comienza con un recorrido por el parque centenario de 22 hectáreas y los alrededores de la histórica Casa Don Melchor, para luego acceder a la legendaria bodega de Casillero del Diablo. Posteriormente, los visitantes podrán disfrutar de una degustación de vinos en el nuevo mirador Concha y Toro, con vistas privilegiadas al paisaje. Para finalizar, la experiencia culmina con un menú especial de Semana Santa, enfocado en productos del mar y en ingredientes locales de temporada.

La experiencia total tiene un valor de $60.000 por persona e incluye la degustación de 4 copas de vinos premium y super premium durante el recorrido, además de 2 copas de vino premium, cuidadosamente seleccionadas para acompañar cada preparación del menú.

Esta propuesta se enmarca en la experiencia integral que ofrece el Centro del Vino Concha y Toro, donde el patrimonio histórico, los paisajes del Valle del Maipo y la cultura vitivinícola chilena se combinan para crear momentos memorables.

Información y reservas:

https://enoturismo.conchaytoro.com/es/

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