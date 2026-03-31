Centro del Vino Concha y Toro invita a vivir Semana Santa con grandes vinos y gastronomía de autor

En el corazón de Pirque, esta Semana Santa, Concha y Toro invita a vivir una experiencia única, donde el entorno patrimonial y la alta gastronomía se unen en una propuesta especialmente diseñada para la ocasión.

Pensada para quienes buscan un panorama distinto, el Centro del Vino Concha y Toro recibirá a sus visitantes con su Experiencia Semana Santa, que combina el parque centenario de Pirque, un recorrido por instalaciones patrimoniales, la degustación de grandes vinos y una cuidada selección de sabores frescos y de temporada provenientes del mar, maridados con vinos de excelencia.

La experiencia comienza con un recorrido por el parque centenario de 22 hectáreas y los alrededores de la histórica Casa Don Melchor, para luego acceder a la legendaria bodega de Casillero del Diablo. Posteriormente, los visitantes podrán disfrutar de una degustación de vinos en el nuevo mirador Concha y Toro, con vistas privilegiadas al paisaje. Para finalizar, la experiencia culmina con un menú especial de Semana Santa, enfocado en productos del mar y en ingredientes locales de temporada.

La experiencia total tiene un valor de $60.000 por persona e incluye la degustación de 4 copas de vinos premium y super premium durante el recorrido, además de 2 copas de vino premium, cuidadosamente seleccionadas para acompañar cada preparación del menú.

Esta propuesta se enmarca en la experiencia integral que ofrece el Centro del Vino Concha y Toro, donde el patrimonio histórico, los paisajes del Valle del Maipo y la cultura vitivinícola chilena se combinan para crear momentos memorables.

Información y reservas:

https://enoturismo.conchaytoro.com/es/