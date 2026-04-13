Gobierno de Santiago y Banco Santander te invitan al Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar

La actividad se realizará el próximo 19 de abril, con inscripción gratuita, y ofrecerá dos modalidades: una cicletada recreativa de 10 kilómetros y un desafío de 85 kilómetros dirigido a ciclistas de nivel elite.

El Gobierno de Santiago, junto a Banco Santander, te invitan este domingo 19 de abril a ser parte del Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar, un evento que busca promover la vida sana, el uso de la bicicleta y la recuperación de los espacios públicos.

La actividad, apoyada por el Consejo Regional Metropolitano de Santiago y ejecutada por la Corporación Regional de Desarrollo, cuenta con inscripciones completamente gratuitas, con una convocatoria dirigida tanto a las familias (niños y niñas a partir de los 8 años) y a deportistas de alto rendimiento.

El evento contempla dos modalidades pensadas para distintos públicos:

Cicletada familiar de 10 kilómetros, ideal para disfrutar en comunidad de forma recreativa en familia.

Desafío de 85 kilómetros, dirigido a ciclistas de nivel competitivo y categoría elite.

Esta iniciativa busca consolidarse como un espacio de encuentro ciudadano, fomentando la movilidad sustentable y fortaleciendo el vínculo entre las personas y la ciudad. A través de un recorrido por distintos sectores de Santiago, los participantes podrán vivir una experiencia deportiva única, en un entorno urbano especialmente preparado para la ocasión.

“Queremos que las personas hagan uso de la ciudad. El Desafío Gran Santiago y la cicletada familiar le dan vida a la columna vertebral de nuestra capital y demuestran que la Región Metropolitana puede albergar eventos deportivos de primer nivel”, explicó el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

Por su parte, Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile, destacó que “en Santander estamos comprometidos con el deporte y con iniciativas que promuevan valores como el esfuerzo, la superación y la sana convivencia. El Desafío Gran Santiago y la Cicletada Familiar son una invitación a vivir aquellos valores, fomentando la participación y el encuentro de la comunidad”.

Inscripciones abiertas

La invitación es a no quedarse fuera y ser parte de esta gran fiesta del ciclismo urbano. Los cupos son limitados y ya puedes inscribirte a través de www.gobiernodesantiago.cl o www.santander.cl

Entrega de kits:

La entrega se realizará durante dos días en diferentes lugares de la región, dependiendo de la participación escogida

Desafío: se realizará en el Mall Sport los días, viernes 17, de 14:00 a 20:00 pm, y sábado 18, de 10:00 a 20:00 pm.