Instagram, Facebook y TikTok son las aplicaciones más usadas en la Antártica

El tráfico de datos aproximado en los últimos dos años es de 100 TB, dicho volumen equivale a la reproducción de unas 50 mil películas en alta definición. El volumen de navegación ha crecido 386 veces, con usos similares a otras ciudades del país.

Lo que comenzó en 1997 como un desafío de conectividad básica, hoy se ha transformado en una infraestructura de alta velocidad que elimina las distancias geográficas. Entel ha cambiado radicalmente la experiencia de vivir, trabajar o viajar a uno de los territorios más aislados del planeta, que celebra dos años con red 5G.

La robustez de la red actual permite que los residentes y viajeros accedan a servicios y aplicaciones con estándares de navegación iguales a los de cualquier ciudad del país, reforzando el rol de Entel de disminuir brechas territoriales, acercando la tecnología, a tal nivel que la navegación ha crecido 386 veces en los últimos años.

“Nuestro compromiso por conectar cada rincón de Chile va más allá de la infraestructura, se trata de las historias de vida que se habilitan a través de ella. Hoy se registran velocidades de descarga similares a las de Chile continental, habilitando una experiencia de conectividad robusta incluso en condiciones extremas. A este desarrollo se suma también nuestra alianza con Starlink, que ya tiene aplicaciones como WhatsApp disponible, y viene a complementar nuestra oferta donde no existe conexión terrestre disponible, cumpliendo nuestra vocación de estar siempre un paso adelante. Con Entel, ahora nuestros clientes están verdaderamente en todo el territorio conectados”, explicó Antonio Büchi, CEO de grupo Entel.

El despliegue ha permitido gestionar un tráfico de datos aproximado de 100 TB en solo dos años, alcanzando la mayor demanda entre enero y marzo, dicho volumen equivale a la reproducción de unas 50 mil películas en alta definición.



Hoy, explican desde Entel el 38% de los datos viajan por la red 5G, permitiendo que el 30% del tráfico total se concentre en esta tecnología, optimizando así la experiencia de navegación frente a las redes tradicionales.

¿Dónde navega el usuario antártico?

El beneficio de esta infraestructura se refleja en un uso de quienes residen en el continente blanco, la conectividad permite que el aislamiento geográfico no se traduzca en aislamiento social, siendo las plataformas de interacción las más demandadas. En primer lugar se encuentra Instagram (12%), le sigue Facebook (10%), TikTok (7%), Navegación web (7%) y YouTube (7%).

Con este despliegue, la compañía reafirma su propósito de acercar las posibilidades de la tecnología a los lugares más complejos del planeta, garantizando que la conectividad esté habilitada sin importar la ubicación geográfica.