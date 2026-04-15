Entel fue sede del lanzamiento de Avonni 2026 y refuerza liderazgo e innovación como eje estratégico de su aporte al país

Hace más de una década, la empresa de tecnología y telecomunicaciones se transformó en socio estratégico de los premios, apoyando la categoría “Soluciones y Servicios Digitales”.

El edificio corporativo de Entel fue escenario del lanzamiento del Premio Nacional de Innovación Avonni 2026, principal galardón a la innovación en Chile. El evento reunió a autoridades, representantes del mundo público y privado, emprendedores, startups y socios estratégicos del ecosistema innovador.

Durante la actividad, José Manuel Ovalle, vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Entel, destacó el enfoque de la compañía frente al desafío de innovar en un contexto de aceleración tecnológica: “En Entel, estamos convencidos que la innovación digital —cuando está bien orientada— es una herramienta muy poderosa para fomentar el desarrollo sostenible, incrementar la productividad y acelerar la inclusión tecnológica”, señaló.

Ejemplo de ello es el reciente lanzamiento del servicio de cobertura satelital directa al celular junto a Starlink, que permite ampliar la conectividad en zonas extremas, así como el impulso a iniciativas de desarrollo de habilidades digitales como el Fondo 55+, que acompaña a personas mayores fortaleciendo su autonomía, empleabilidad y educación financiera.

Desde Entel, el compromiso es seguir siendo un actor activo del ecosistema de innovación, fortaleciendo el vínculo con la comunidad, aportando a sus grupos de interés y promoviendo una transformación digital que ponga la tecnología al servicio de las personas y del desarrollo del país.