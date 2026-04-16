Viña Concha y Toro crea Viña Amelia y apuesta por especializarse en vinos premium

La nueva filial se enfocará exclusivamente en Chardonnay y Pinot Noir, reforzando una estrategia de especialización y posicionamiento internacional desde el Valle del Limarí.

Viña Concha y Toro anunció la creación de Viña Amelia como una filial independiente dentro de su portafolio, marcando un nuevo paso en su estrategia de premiumización y especialización en vinos premium.

El proyecto busca consolidar una propuesta enfocada exclusivamente en Chardonnay y Pinot Noir, dos variedades que han ganado relevancia en los mercados internacionales y que, según la compañía, encuentran en el Valle del Limarí condiciones únicas para su desarrollo.

“La creación de Viña Amelia es un nuevo hito dentro de la estrategia de premiumización que hemos impulsado durante la última década”, afirmó el gerente general de la compañía, Eduardo Guilisasti. “El futuro de los vinos se construye a partir de la especialización, el origen y la identidad”.

El foco estará puesto en el viñedo Quebrada Seca, ubicado en el Valle del Limarí, un territorio marcado por condiciones extremas, influencia oceánica y suelos con presencia calcárea, que permiten elaborar vinos con frescura, mineralidad y capacidad de guarda.

Según Guilisasti, este origen tiene un potencial comparable al de zonas icónicas como Puente Alto en el Valle del Maipo, donde se produce Don Melchor, uno de los vinos más reconocidos del grupo.

La decisión se sustenta también en el crecimiento sostenido que han experimentado las ventas de estos vinos en los últimos años, lo que confirma el interés por propuestas más específicas y de mayor identidad en el segmento premium.

Desde la compañía destacan que la independencia de Viña Amelia permitirá fortalecer su posicionamiento global, en un contexto donde los consumidores valoran cada vez más el origen y la especialización.

Para Isabel Guilisasti, vicepresidenta de Vinos Finos, se trata de una apuesta de largo plazo. “Estamos poniendo en valor un origen excepcional junto a una propuesta enológica capaz de competir con referentes internacionales de Chardonnay y Pinot Noir”, señaló.

La ejecutiva agregó que, dentro del llamado Nuevo Mundo, existen pocos proyectos dedicados exclusivamente a estas dos variedades, lo que posiciona a Viña Amelia como una propuesta diferenciadora dentro de la industria chilena.

El desarrollo técnico estará liderado por el enólogo Marcelo Papa, quien destacó que este paso “materializa años de estudio del terroir”, permitiendo profundizar en el conocimiento del viñedo y potenciar las características de cada variedad.

La marca, que consolidó su identidad a partir de 2017 en el Valle del Limarí, ya cuenta con reconocimiento en la prensa especializada y presencia en mercados internacionales, lo que refuerza su proyección en esta nueva etapa.

Con este movimiento, Viña Concha y Toro busca reforzar su liderazgo en el segmento premium y responder a una tendencia global: consumidores que priorizan autenticidad, origen y propuestas enológicas cada vez más especializadas.