WOM habilita puntos de reciclaje electrónico en todas sus sucursales del país

Entre los dispositivos que se pueden reciclar de manera gratuita y simple en las 165 tiendas ubicadas desde Arica a Punta Arenas, se encuentran celulares, tablets, cargadores, audífonos, smartwatches, entre otros.

Los residuos electrónicos, conocidos como e-waste, son el flujo de desechos de más rápido crecimiento a nivel global. Frente a este desafío, impulsado por un mundo cada vez más digitalizado, WOM anuncia la implementación de un nuevo programa de reciclaje electrónico que marca un importante avance en su compromiso con la sostenibilidad: ahora, todas sus tiendas a lo largo de Chile cuentan con puntos habilitados para recibir dispositivos electrónicos en desuso.

Entre los dispositivos que se pueden reciclar de manera gratuita y simple en las 165 tiendas ubicadas en todo el país, se encuentran celulares, tablets, cargadores, audífonos, smartwatches, parlantes móviles e incluso consolas como Nintendo Switch. En tanto, quedan excluidos equipos de mayor tamaño, como laptops o impresoras, así como aquellos dispositivos que presenten baterías dañadas o reventadas.

“En WOM creemos que la conectividad también implica responsabilidad con el entorno. Esta iniciativa busca facilitar que las personas, sea o no cliente de la compañía, puedan reciclar sus dispositivos sin uso de forma simple y accesible, contribuyendo a reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos en Chile”, explica Valeria Andía, gerente de Sostenibilidad de WOM.

Este programa permitirá dar una nueva vida útil a los equipos electrónicos en desuso, contribuyendo a disminuir la cantidad de residuos tecnológicos. De esta manera, la compañía refuerza su compromiso con el cuidado del medioambiente como una responsabilidad con sus clientes, comunidades y el planeta.

Para reciclar, clientes y no clientes pueden acercarse a tiendas WOM y entregar sus equipos a colaboradores en sucursal. El listado de locales está disponible en wom.cl/sostenibilidad y en la APP WOM.