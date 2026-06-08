Entel y Desafío Levantemos Chile: A un año del tornado, vecinos de Puerto Varas se capacitan en seminario de preparación ante emergencias

El Seminario Regional “Primera Respuesta” abordó los mecanismos de activación territorial, el rol crucial de las tecnologías en situaciones críticas y la importancia de las soluciones digitales.

Hace algunos días, el Hotel Pettra de Puerto Varas fue el punto de encuentro para autoridades, líderes comunitarios, actores clave y vecinos, quienes participaron en el “Seminario Primera Respuesta: Comunidad, Tecnología y Emergencias”. La iniciativa, impulsada de forma conjunta por Entel y Desafío Levantemos Chile, abordó la preparación y respuesta de las comunidades ante emergencias, justamente al cumplirse un año del tornado que afectó a la ciudad.

El encuentro regional tuvo como objetivo principal destacar que la capacitación de los vecinos es clave a la hora de reaccionar ante situaciones críticas, con especial énfasis en el fenómeno de El Niño, que se prevé afectará la zona centro y sur de Chile durante el próximo invierno. Entre los temas tratados, también se conversó sobre cómo la conectividad se ha consolidado como una herramienta esencial en la gestión de emergencias y un soporte indispensable para la reconstrucción. La implementación de estas capacidades tecnológicas facilita la comunicación y la logística, beneficiando tanto la coordinación de la ayuda como directamente a las personas damnificadas.

La gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz, destacó que “Entel nace para conectar a Chile luego del terremoto de Valdivia, y hoy, después de 60 años, mantenemos intacto nuestro compromiso de entregar no solo conectividad a todos los ciudadanos del país, sino que hoy incorporamos la preparación y respuestas en escenarios adversos. A través de nuestro programa Primera Respuesta y los seminarios que realizamos, articulamos la capacidad operativa, conectividad y trabajo territorial público-privado para responder ante situaciones de emergencia”.

El seminario contó con la presencia del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) móvil, un camión lanzado por Entel junto a Desafío Levantemos Chile, que está habilitado con conexión satelital y ha permitido que los diferentes grupos de apoyo puedan coordinar los elementos necesarios con organismos como SENAPRED y CONAF en momentos de emergencia. Al mismo tiempo, este funciona como una base operativa para entregar zonas de carga, conectividad y coordinar el apoyo en terreno.

Por su parte, el director regional de SENAPRED de Los Lagos, Mitzio Riquelme Salazar, destacó la relevancia del trabajo colaborativo entre los diferentes sectores, indicando que “para robustecer la gestión preventiva y la capacidad de reacción ante un desastre es indispensable potenciar una estrecha coordinación entre las entidades públicas y privadas. El éxito de la primera respuesta ante una emergencia depende directamente de la capacidad para articular esfuerzos conjuntos de manera previa, fluida y totalmente coordinada”.

Asimismo, el director de Emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt, se refirió al factor humano y al empoderamiento local en la gestión del riesgo, agregando que “llevamos años enfrentando catástrofes en el país y sabemos que la infraestructura técnica es un gran soporte, pero lo verdaderamente prioritario es la preparación de la comunidad. El verdadero impacto se logra cuando los vecinos están informados, comprenden perfectamente las amenazas de su entorno y saben qué hacer en casos de catástrofes”.

El encuentro incorporó la participación de la psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo, quien profundizó en los aspectos de contención y manejo emocional colectivo, claves para la reconstrucción social tras enfrentar un desastre natural. Los participantes recibieron capacitación práctica sobre estrategias concretas, con énfasis en la prevención y respuesta ante el próximo fenómeno El Niño.

Estas acciones se enmarcan en la labor continua que realiza el programa Primera Respuesta de Entel, el cual activó un rápido despliegue técnico de manera inmediata tras los devastadores incendios ocurridos en enero pasado para restablecer la conectividad en las zonas afectadas. El compromiso de Entel y Desafío Levantemos Chile trasciende la ayuda entregada durante la emergencia inicial, consolidando un acompañamiento a largo plazo que continúa presente en los territorios entregando herramientas tecnológicas y conectividad satelital a las comunidades incluso meses después de la catástrofe, asegurando así su recuperación total.