Cencosud refuerza su presencia en Estados Unidos: el supermercado que abrió dos sucursales en Miami

Cencosud anunció que su cadena de supermercados premium, The Fresh Market, inauguró dos nuevas tiendas en Miami, en los sectores de Aventura y South Miami, dentro del condado de Miami-Dade, en Estados Unidos. Con estas aperturas, la marca opera 22 tiendas en el sur de Florida y un total de 173 en el país.

Las ceremonias incluyeron degustaciones, actividades para la comunidad y un simbólico corte de cinta con la tradicional baguette gigante. Clientes y colaboradores destacaron la propuesta de valor de ambos locales, centrada en frescura, calidad y una experiencia de compra distintiva.

La tienda de South Miami ofrece una experiencia boutique con carnes y mariscos premium, frutas y verduras de temporada, panadería artesanal y repostería fresca, sushi, platos preparados, deli, opciones listas para llevar y un amplio surtido orgánico e internacional.

Por su parte, la de Aventura incorpora un formato moderno con un nuevo diseño de áreas interiores y exteriores y una cafetería con Roasting Plant, donde el café premium se tuesta a pedido en la misma tienda. A ello se suma una propuesta gastronómica integral de productos frescos y comidas preparadas, además de una extensa variedad de opciones orgánicas.

“Con la apertura de estas dos tiendas de The Fresh Market en Miami, seguimos fortaleciendo nuestra presencia en un mercado estratégico“, señaló la empresa en un comunicado.

Además, “este hito permite a The Fresh Market profundizar su liderazgo en productos frescos, calidad y experiencia de compra, y reforzar su vínculo con las comunidades en Estados Unidos”, señaló Cencosud.