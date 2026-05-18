Por qué la mediación de terceros gana espacio en el juego online chileno

El juego online en Chile no está cubierto por la ley actual, aunque existe un proyecto en el Senado para cambiar esa situación, mientras operadores offshore continúan dirigiéndose a jugadores locales

El crecimiento del juego online en Chile dejó de ser solo una cuestión de entretenimiento digital. También abrió una zona de conflicto entre usuarios y operadores, especialmente en un mercado donde las plataformas privadas de casino online y apuestas deportivas siguen sin una regulación plenamente vigente. Según SOFTSWISS, el juego online en Chile no está cubierto por la ley actual, aunque existe un proyecto en el Senado para cambiar esa situación, mientras operadores offshore continúan dirigiéndose a jugadores locales. La misma fuente estima que el mercado chileno de juego online podría llegar a US$600 millones en 2026, con un crecimiento anual del 22%.

Ese vacío explica por qué la mediación externa está ganando terreno. Cuando un jugador enfrenta un retiro demorado, una cuenta bloqueada, una verificación repetida o una disputa por bonos, el primer canal suele ser el soporte del propio casino. Pero si la respuesta no llega o no resuelve el caso, el usuario queda en una posición débil: tiene dinero retenido, términos difíciles de interpretar y, en muchos casos, un operador registrado fuera de Chile.

Playerstime.com se presenta justamente como una respuesta a ese problema. La plataforma funciona como centro de reclamaciones y mediación para jugadores de casinos online, con un proceso que permite describir el problema, enviar una queja y recibir actualizaciones hasta que exista una decisión final. El sitio afirma que intenta resolver los casos directamente con el operador y sus representantes.

El valor de este tipo de servicio está en ordenar la disputa. Playerstime señala que actúa como intermediario neutral en casos de retiros demorados, cuentas bloqueadas, desacuerdos por bonos o términos poco claros. Su proceso consiste en revisar los hechos, reunir evidencia de ambas partes y facilitar una comunicación más clara para alcanzar un resultado razonable, sin presentarse como tribunal ni regulador.

La plataforma también usa datos para evaluar operadores. Según Playerstime, analiza más de 100 puntos por casino, entre ellos comentarios de jugadores, seguridad, regulación, depósitos, retiros, disponibilidad de juegos, bonos y requisitos de apuesta. También afirma haber probado y clasificado más de 300 casinos.

Chile, mientras tanto, avanza hacia un marco formal. En mayo de 2026, el Gobierno aceleró el proyecto de regulación de apuestas online con “suma urgencia”, reduciendo los plazos legislativos. La propuesta contempla licencias, supervisión estatal, acceso remoto a sistemas de apuestas, normas de transparencia financiera y mecanismos contra el lavado de dinero. También plantea un impuesto del 20% sobre ingresos brutos del juego, IVA, una contribución del 1% para juego responsable y un impuesto del 15% sobre ganancias al momento del retiro.

Hasta que ese sistema funcione plenamente, los reclamos seguirán dependiendo en buena parte de la documentación del jugador y de la disposición del operador. En ese espacio intermedio, la mediación de terceros se convierte en una herramienta práctica para transformar una queja aislada en un caso organizado, con pruebas, seguimiento y criterios verificables.