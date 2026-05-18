Senador Castro (PS) y negociación de megarreforma en el Senado: “El Gobierno va estar necesitado”

“Queremos hacernos respetar y que el Gobierno ponga la pelota al piso y discuta de verdad”, dijo el senador en referencia a las intenciones del Ejecutivo de llegar a un acuerdo con su sector.

En momentos en que el Gobierno transparentó que buscará llegar a acuerdos con el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana cuando su megarreforma pase de la Cámara de Diputados a la Cámara Alta, el senador Juan Luis Castro (PS) dio luces de la manera en que su partido responderá a esa declaración de intenciones.

“Viene el momento para que el Socialismo Democrático pueda tomar sus propias decisiones, al margen de la tutela del Frente Amplio y el Partido Comunista”, emplazó el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI) en una entrevista concedida a El Mercurio.

En conversación con radio Infinita, el parlamentario aseveró que “el Gobierno va a estar necesitado. Sintió que no estaba necesitado en la Cámara, pero aquí sí lo va a estar. No es que estemos en una posición de impedir, pero sí queremos hacernos respetar y que el Gobierno ponga la pelota al piso y discuta de verdad, no como vimos en la Cámara que eran puras pasadas de máquina para poder sacar adelante un proyecto de esta envergadura”.

“Propuesta que hace el ministro del Interior tiene que ver con que ellos en el Senado no tienen al Partido de la Gente, que es su aliado táctico en esta etapa en la Cámara. Como no lo tienen, miran al Socialismo Democrático. No fue la conducta que tuvieron en la Cámara, no nos buscaron precisamente”, dijo en alusión al emplazamiento de Alvarado y al acuerdo que el Ejecutivo llegó con el PDG.

Junto con anunciar que la idea de legislar será rechazada por el PS, aclaró que si están dispuestos a conversar “respecto de la discusión en particular distinto ámbitos de lo que sea la reforma, dependiendo de cómo llegue el proyecto al Senado”.