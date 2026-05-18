Por qué el padre de la niña que murió tras caer de un edificio en Las Condes será formalizado

El progenitor se encuentra detenido en dependencias de la PDI y el abogado de la madre confirmó que estudian acciones legales.

Detenido en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) permanece el padre de la niña de 2 años que falleció en horas del domingo, tras caer desde un piso 11 en un edificio de la comuna de Las Condes.

De acuerdo con lo confirmado por la policía civil, el hombre se mantendrá en el lugar a la espera del avance de las investigaciones destinadas a aclarar por completo lo ocurrido.

La menor de edad falleció de manera instantánea tras caer al sector de estacionamientos del edificio desde una ventana que no contaba con mallas de seguridad.

La obligación que no cumplió el padre de la niña

El hecho ocurrió mientras la pequeña se encontraba cumpliendo una visita reglamentaria, de acuerdo con lo dispuesto por el juzgado de familia de Pudahuel.

En esos momentos, el padre de la niña y su pareja estaban durmiendo en otro dormitorio del departamento, según precisó el fiscal de flagrancia Oriente, Fernando Zeballos.

Al abordar lo ocurrido, el abogado de la madre de la niña, Jorge Jorquera, manifestó que en el marco del proceso judicial por el cuidado de la niña, quedó explícita la obligación de que el lugar donde estuviera debía tener mallas de seguridad.

“Quedó expresamente establecido que se tenía que cumplir bajo medidas de seguridad mínimas y quedó expresamente que tenía que ser al menos con malla de seguridad“, recalcó el profesional.

Sostuvo a la vez que “esto está en etapa de investigación, pero debemos entender qué tan efectivo es, si es negligencia por parte del padre o no, y estudiar las acciones legales que correspondan”.

Las últimas informaciones sobre el caso apuntan a que el padre de la menor de edad sería formalizado por el hecho durante esta jornada.