Qué explica que Escondida produjo por primera vez más cobre que Codelco este 2025

Por primera vez en la historia, Minera Escondida, propiedad de BHP, produjo en 2025 más cobre que Codelco, con una diferencia de casi 12 mil toneladas.

De acuerdo con lo informado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), desde enero a octubre de este año la minera privada produjo 1.139.194 toneladas métricas de cobre fino, en tanto que la estatal alcanzó una producción de 1.127.250 toneladas del metal rojo.

En el caso de Codelco, la producción acumulada a octubre incorpora todas sus divisiones y suma las de tres empresas coligadas: El Abra (donde tiene el 49% de la propiedad), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%), informó La Tercera.

Si se comparan las cifras con igual período de 2024, Escondida registró una producción de 1.035.000 toneladas, 83 mil menos que Codelco, que alcanzó las 1.118.000 toneladas en ese lapso.

Por qué Escondida produjo más cobre que Codelco en 2025

Entre otros motivos, Codelco vio afectada la producción de cobre este año debido al accidente ocurrido a fines de julio e la División El Teniente.

Aquello provocó que durante agosto solo aportara con 11 mil toneladas a la producción total de 93 mil toneladas de Codelco, en tanto que hasta junio su participación en promedio era de 28 mil toneladas.

“Durante 2025, Codelco ha enfrentado un escenario especialmente desafiante, marcado, entre otros factores, por el accidente ocurrido en la División El Teniente, que implicó la detención preventiva de distintos sectores de la mina”, le explicó la minera estatal al citado medio.

“Tal como se informó oportunamente, esta situación llevó a ajustar nuestras proyecciones de producción divisional para los años 2025, 2026 y 2027″, apuntó la empresa.

No obstante, el medio apuntó que es probable que el liderazgo de Escondida por sobre Codelco sea transitorio, y apuntó a lo manifestado por el analista senior de Cesco, Cristián Cifuentes, quien planteó que en el mediano plazo, BHP proyecta una menor ley promedio (unos 0,85%) y tiene un pronóstico de entre 1.150 mil y 1.250 para el año fiscal 2026.

Lo anterior “sugiere una producción a la baja si no se compensa con más mineral, mejores recuperaciones o expansiones“, precisó el experto.

A la vez, BHP prevé que la producción promedio de los años fiscales 2027 a 2031 será de entre 900 mil y 1 millón de tonelades, puntualizó el citado medio.