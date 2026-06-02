Más de una década de historia: Entel Perú pone foco en crecimiento y despliegue de red móvil y fibra óptica

La compañía, en el país vecino, ya representa un 35% de los ingresos del Grupo Entel y tiene poco más de 10 millones de clientes, al igual que en Chile. Durante los 12 años que lleva en el mercado peruano ha puesto el foco en tener una propuesta de valor centrada en una red robusta, una marca fuerte y la calidad del servicio.

La estrategia de Entel en Perú está enfocada en dos frentes principales: el fortalecimiento y expansión de la red móvil, y la aceleración del negocio hogar a través de fibra óptica, con el objetivo de mejorar la calidad de servicio, ampliar cobertura y seguir elevando la experiencia del cliente.

Para ello, la compañía destinará US$ 221 millones en inversiones para Perú. Alexis Licci, gerente general de Entel Perú, detalló que “US$ 178 millones a red móvil, US$ 21 millones al negocio hogar y US$ 22 millones al negocio empresas y mayorista, para seguir impulsando el crecimiento en el país”.

El foco en móvil estará puesto en la expansión y profundización de las redes, donde la compañía busca habilitar mayor cantidad de sitios para despliegue de 5G y aumentar en un 11% la cobertura de red 4G.

Respecto de fibra, Entel Perú firmó un acuerdo con Wi-Net, gracias al cual podrá ofrecer servicios de internet banda ancha a una base inicial de más de 3,7 millones de hogares y empresas en los principales distritos de Lima, Callao y las ciudades más relevantes del país.

“Esta operación permite el uso de infraestructura compartida y nos da acceso a millones de hogares sin tener que invertir en una red propia y a costos muy competitivos”, explicó el gerente general de Entel Perú, Alexis Licci.

Historia de Entel en Perú

La compañía aterrizó en Perú en el año 2013, luego de la compra de Nextel y rápidamente se diferenció de la competencia ya que fue la primera empresa de telecomunicaciones del país en ofrecer servicios 4G cuando sólo había 3G.

“En sólo cinco años, en 2018, superamos los ocho millones de usuarios con una participación en el mercado de 19,8%. Durante los primeros años enfocamos todos nuestros esfuerzos y energía en hacer crecer la red móvil para poder ofrecer un servicio diferenciador a nuestros clientes”, explicó Alexis Licci.

Tres años después la compañía celebró dos grandes hitos: llegar a los 10 millones de clientes y comenzar el despliegue de la red 5G, en marzo de 2021, en Lima. Licci, manifiesta que “iniciamos en la capital y luego fuimos sumando ciudades como Trujillo, Piura y Arequipa. Actualmente seguimos trabajando en el despliegue de esta tecnología confiados en que nuestra experiencia de valor, -basada en tener al cliente en el centro, una red competitiva y marca sólida-, facilitará nuestra expansión en el largo plazo”.

Los últimos años la compañía ha seguido el camino de la expansión y la diferenciación. En 2025 se consolidó como el segundo operador del país en participación de ingresos, por servicios móviles, y se convirtió en el segundo país de Latam, después de Chile, en contar con servicio Direct to Cell de Starlink. Asimismo, hace un mes está habilitada la fase 2 de esta tecnología, que permite el uso de aplicaciones móviles como WhatsApp, Google Maps, AccuWeather y X.