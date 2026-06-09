De un vuelco en la vida por un accidente a representar a Chile: la historia del productor televisivo que se convirtió en paratriatleta

Hace cuatro años, un accidente en moto camino a su trabajo le costó la amputación de parte de su pie izquierdo. Hoy Bastián Berríos entrena seis días a la semana en el Estadio Nacional y fue el protagonista de la conmemoración del Día del Trabajador de la Achs.

Bastián Berríos divide su semana entre su trabajo como productor en Canal 13 y una rutina de seis días de entrenamiento que combina natación, ciclismo y running. El comunicador audiovisual de 24 años es también paratriatleta y ya ha representado a Chile fuera del país, algo que nunca imaginó cuando, hace cuatro años, un accidente de trayecto cambió el rumbo de su vida.

Aquel 2022, Bastián se trasladaba en moto a su trabajo en el área de prensa cuando un conductor que no respetó una luz roja lo chocó. El impacto terminó con la amputación de la mitad de su pie izquierdo, lo que lo llevó a aprender de nuevo a caminar, subir escaleras y retomar una rutina.

Así comenzó un proceso de recuperación en el Hospital del Trabajador de la Achs, íntegramente cubierto por el seguro laboral, que incluyó cirugías, kinesiología, terapia ocupacional y adaptación a una prótesis, todo con el respaldo del equipo del hospital, quienes lo recibieron desde el momento del accidente. “Mi experiencia con el hospital fue tremenda. Todos son profesionales y por algo están ahí, pero el nivel humano es algo que deja. Creo que eso es lo importante y por lo que uno se queda realmente”, recuerda.

Esa mirada la comparten quienes lo acompañaron durante el proceso. “Desde que llegó a terapia ocupacional siempre destacó por su valentía, por su optimismo, por su perseverancia, inspirando a otros pacientes”, recuerda Pamela Villa, terapeuta ocupacional Achs que participó en su rehabilitación. Junto con la recuperación clínica, la Achs también lo acompañó en su reintegro laboral, con visitas a Canal 13 para evaluar las condiciones necesarias para su regreso al trabajo en el área de prensa.

Fue durante la rehabilitación que el deporte apareció en su vida. Comenzó trotando distancias cortas con muletas y con el tiempo evolucionó hacia el triatlón paralímpico, disciplina en la que hoy entrena en el Estadio Nacional junto a deportistas de alto rendimiento. “La Achs yo creo que me impulsó de cierto modo a atreverme a hacer deporte, entendiendo que mantenerse activo te ayuda a mejorarte más rápido”, señala.

Berríos comenta además que representar a Chile nunca estuvo en sus planes, pero que con esto se demuestra que sí puede hacerlo, por lo que hace un llamado a que “nos dejen ver como personas que estamos limitadas, que es lo que muchas veces piensan. Yo le debo al deporte quien soy actualmente”, reflexiona.

Su historia fue uno de los testimonios centrales de la reciente conmemoración del Día del Trabajador organizada por la Achs, instancia en la que Bastián compartió con el Presidente José Antonio Kast, quien tuvo palabras en su discurso para destacar su historia. “El testimonio que vimos de Bastián refleja por completo lo que se logra en esta institución. Nos fija un desafío, el que no hay límites frente a las dificultades”, sostuvo el mandatario durante la jornada.

Al cierre del encuentro, Bastián cerró su participación señalando que, si pudiera volver atrás, no evitaría el accidente, porque siente que ese proceso le permitió descubrir experiencias y desafíos que antes no imaginaba. “Nuestro verdadero límite no es un cuerpo, es la mente”, afirmó, agregando además que “perdí una parte, pero he ganado muchos sueños”.