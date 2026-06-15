Cómo prepararse para el Mundial más largo de la historia

La FIFA lo vendió como una fiesta más grande. Más grande no siempre significa mejor. Pero hay algo que nadie discute: este Mundial trae las despedidas que el fútbol venía postergando. Messi con 39 años y Cristiano Ronaldo con 41 van a pisar una cancha mundialista por última vez. Eso solo ya justifica cada minuto de transmisión. Chile no va a estar y duele. Duele mucho. Pero quedarse afuera no te obliga a quedarte sin plan.

El Mundial más extenso de la historia abre un abanico de entretenimiento que va mucho más allá de los noventa minutos reglamentarios. Las casas de apuestas deportivas ya publicaron cuotas para campeón y goleador, y seguirlas desde ahora te da una lectura bastante precisa de lo que el mercado espera que pase en Estados Unidos, México y Canadá. Pero la diversión no se acaba solo en las apuestas deportivas. Muchos chilenos verifican las opciones de los VBET online slots para ver las oportunidades de ocio que existen. Y tiene sentido. Un torneo de 39 días necesita entretenimiento para los ratos muertos entre partidos y para las jornadas donde ningún cruce te mueve la aguja.

La Roja mira desde afuera y el dolor ya se conoce

Chile quedó eliminado en las clasificatorias sudamericanas y el golpe no es nuevo. Ya pasó en 2018 y se repitió en 2022. Tres Mundiales seguidos sin la Roja. La generación dorada se fue apagando sin un último baile mundialista y eso dejó un vacío que todavía no se llena. Gareca no pudo y el recambio generacional llegó tarde. Pero acá hay un dato que pocos mencionan: Chile sigue siendo uno de los países con más consumo de contenido futbolístico per cápita en Sudamérica. Que no clasifiques no significa que tu hinchada se apague. Los chilenos van a ver el Mundial. Van a gritar goles ajenos. Van a elegir un equipo adoptivo como hacen siempre que les toca mirar desde el sillón.

El último baile de Messi y Cristiano no es marketing vacío

Cuando decimos que este es el last dance de Messi y Cristiano no estamos exagerando para generar clicks. Messi cumple 39 en junio de 2026 y ya dijo que este será su último Mundial. Cristiano tiene 41 y juega en Arabia Saudita. Las piernas no dan para otro ciclo. Lo especial de esta edición es que ambos llegan con selecciones competitivas. Argentina defiende el título y Portugal tiene una generación mixta con veteranos y jóvenes que meten miedo. El morbo está servido. Cada partido de cualquiera de los dos puede ser el último. Ese tipo de tensión no se fabrica. Se siente.

Las cuotas de apuestas ya te dicen quiénes van en serio

No hace falta ser analista táctico para leer el panorama. Las cuotas de las casas de apuestas reflejan miles de variables condensadas en un número. Argentina paga entre 4.50 y 5.00 como campeón en la mayoría de los sitios. Francia está apenas por encima. Brasil recuperó terreno después de las eliminatorias y cotiza cerca de 7.00. España aparece como la sorpresa que ya no sorprende a nadie después de ganar la Eurocopa. Alemania e Inglaterra siempre aparecen ahí. El que sigue cuotas desde meses antes del torneo entiende movimientos. Si una selección baja de 8.00 a 5.50 en tres semanas es porque algo cambió. Lesión de un titular, resultados en amistosos, cambio de esquema táctico. Todo se refleja en ese número.

Treinta y nueve días de Mundial cambian la forma de consumirlo

El formato anterior tenía 32 equipos y 64 partidos en 29 días. Ahora son 48 equipos y 104 partidos en 39 días. Eso cambia todo. La fase de grupos tiene doce zonas de cuatro selecciones y las primeras jornadas van a tener hasta cuatro partidos por día. No puedes verlos todos. Nadie puede. Entonces la preparación pasa por elegir bien qué seguir. Armar un calendario propio con los cruces que te interesan. Marcar los horarios de Chile porque la diferencia con las sedes va a generar partidos a horas raras. Y tener entretenimiento alternativo para los días donde el fixture no ofrece nada que te enganche.

Prepararse no es solo saber de fútbol

El hincha chileno que se toma en serio un Mundial ajeno ya aprendió la lección. Prepararse es tener las apps de streaming listas con la suscripción activa. Es conocer los grupos antes del sorteo y seguir las cuotas para entender qué espera el mercado. Es armar un grupo de WhatsApp con amigos que van a comentar cada partido en tiempo real. Y es aceptar que mirar desde afuera tiene su propia gracia cuando el torneo dura casi seis semanas. Chile no va a jugar. Eso ya lo sabemos. Pero el fútbol no te pide camiseta para dejarte entrar. Te pide ganas. Y esas sobran.