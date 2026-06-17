Consejo técnico transversal propondrá soluciones ante las transformaciones del mundo laboral

Frente a un escenario donde la tasa de desempleo llegó al 9,1%, la informalidad supera el 27% y las transformaciones tecnológicas presionan el mercado laboral, la Achs, junto a la Fundación ChileMujeres y el OCEC de la Universidad Diego Portales, constituyó el Consejo Técnico por el Empleo y la Protección Social.

El recién pasado 3 de junio se llevó a cabo la primera sesión de un espacio que reunió a líderes del sector privado, público, sindical, la academia y la sociedad civil. Durante la cita se presentó un diagnóstico inicial, elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo, que revela que Chile ha consolidado un “piso” de desempleo históricamente elevado, con una tasa del 9,1% en abril y cerrando 2025 con una tasa de desocupación del 8,5%, lo que sitúa al país 3,5 puntos porcentuales por sobre el promedio de la OCDE.

A esto se suma una tasa de informalidad laboral persistente que se mantiene cercana al 27% a nivel nacional, traduciéndose en más de 2,4 millones de ocupados sin coberturas de seguridad social, como el seguro laboral.

“Cuando el empleo formal se debilita, también lo hace la red que permite proteger la salud, la seguridad y la vida de las personas. Este Consejo es valioso y necesario, como un espacio para ordenar esta discusión, articular miradas y avanzar en propuestas que permitan acompañar una transformación que ya está ocurriendo. Desde la Achs impulsamos este espacio porque conocemos de cerca el mundo del trabajo”, señaló Lorenzo Gazmuri.

A nivel desagregado, el análisis inicial reveló que las MiPYMEs perdieron 132.320 empleos formales en el último año, una contracción del 4,9% anual.

El Consejo sesionará entre junio y octubre en cinco encuentros temáticos. Cada sesión producirá un policy brief técnico sobre materias como adaptabilidad laboral, impacto de la IA e incentivos a la contratación formal. El proceso culminará en octubre con la entrega de un informe final, que contendrá propuestas normativas e instrumentos de política pública concretos.

Conoce el consejo aquí