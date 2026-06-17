IPoM: por qué el Banco Central bajó la proyección de crecimiento para este 2026

En el informe, la entidad destacó el alza en la inflación y elevó la proyección del precio del cobre.

El Banco Central dio a conocer el Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente a junio de 2026 donde se confirmó el descenso en la proyección de crecimiento para este 2026.

En el documento, la entidad destacó el alza que registró la inflación en los últimos meses, tal y como se proyectó en marzo, y que “la economía ha ido absorbiendo adecuadamente el shock del precio del petróleo“.

En cuanto al escenario macroeconómico destacaron el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero hicieron un llamado a “seguir observando el curso de los acontecimientos y evaluando su impacto en las perspectivas inflacionarias”, debido a que “el desarrollo del conflicto se ha caracterizado por constantes vaivenes”.

También se elevaron las proyecciones para el precio del cobre en el periodo 2026-2028. El Banco Central prevé valores de US$5,8 para 2026; 5,2 en 2027; y US$5 en 2028. “Esto se condice con los mayores precios efectivos y una sólida demanda global, apuntalada por el aumento del gasto en defensa, la transición energética y la inversión en nuevas tecnologías”, indicó.

El IPoM de junio redujo la proyección de crecimiento del PIB para 2026 entre 1%/1,75%, a diferencia del 1,5%-2,5% que se preveía en marzo, lo que se debe en gran medida a “la sorpresa negativa que tuvo la actividad durante el primer trimestre“.

“Esta se originó, mayormente, en el magro desempeño de sectores vinculados a los recursos naturales, como la minería del cobre, la agricultura y la pesca, sumado a un menor turismo receptivo el verano pasado”, argumentaron.

Aún así, para el próximo año el rango de proyección de crecimiento aumentó a 2,0%/3,0, impulsado por un mejor desempeño de la inversión.

Por último, el Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%. En la reunión celebrada destacaron que “el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual”.