La denuncia a la Municipalidad de Colina por adquirir láminas y álbumes del Mundial por $13 millones en compras fragmentadas

La fundación que denunció a la corporación municipal criticó la fragmentación de compras como “una vía rápida para evadir la competencia, la transparencia y elegir a dedo”.

Una compra por cerca de $13 millones hecha por la Corporación Municipal de Colina tendrá que ser indagada por ChileCompra, luego de que la Fundación América Transparente hiciera una denuncia al respecto.

Según se observa en la orden de compra exhibida por la organización en sus redes sociales, la corporación destinó $6.497.876 en 680 sobres con láminas y la misma cantidad en 1700 álbumes de tapa blanda del Mundial 2026.

Ambas compras fueron hechas bajo la justificación de promover “actividades recreativas y educativas” y fortalecer la “integración estudiantil”. Sin embargo, lo problemático, a juicio de la organización no gubernamental, es que estas adquisiciones fueron divididas en dos compras ágiles distintas, pero que fueron dirigidas al mismo proveedor: Grupo Tradenix Spa.

“Al partir una compra de 13 millones de pesos por la mitad, lograron mantener cada boleta por debajo del límite legal. A esta práctica se le llama fragmentación de compras. Es una vía rápida para evadir la competencia, la transparencia y elegir a dedo. Ya sean sobres del Mundial o artículos de oficina, los recursos del Estado exigen probidad real, no ‘jueguito de piernas’ para eludir la ley”, especifica la ONG dirigida por Juan José Lyon.