Para qué día de esta semana se espera lluvia en la Región Metropolitana

Los meteorólogos Allison Göhler y Jaime Leyton confirmaron que en las últimas horas se han incrementado las posibilidades de precipitaciones.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La posibilidad de que la lluvia se haga presente en la Región Metropolitana durante esta semana ha aumentado en las últimas horas, según confirmaron los meteorólogos de Chilevisión y Mega, Allison Göhler y Jaime Leyton, respectivamente.

De acuerdo con lo manifestado por el profesional de Megatiempo, la cobertura nubosa comenzará a aumentar durante este miércoles 17 de junio y favorecería las precipitaciones tanto en Santiago como en sectores costeros.

Por su parte, esta mañana Göhler ratificó que con el paso de las horas se ha incrementado la opción de que llueva en la capital.

Para cuándo se espera la lluvia en la Región Metropolitana

Según indicó Jaime Leyton, el momento clave será en horas de la madrugada de este jueves 18 de junio y que “aumenta la probabilidad de que algunas gotas ocasionales“, precisó.

Una perspectiva que compartió la meteoróloga de Chilevisión en su reporte de este miércoles, durante el matinal Contigo en la Mañana.

Además, el informe de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también indicó que durante la madrugada y mañana del jueves se registrarán cielos cubiertos y chubascos aislados.

A inicios de esta semana, la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, había anunciado que “entre el miércoles en la noche y el jueves se ve una probabilidad de unas gotitas sobre todo el sector oriente. El fin de semana, para el Día del Padre, también se ve una probabilidad de gotitas”, detalló.