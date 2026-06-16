Grandes empresas del retail apuestan por el uso de energías renovables en sus operaciones

AES Andes y Cencosud extendieron uno de los mayores acuerdos de energía renovable para suministro del retail en Chile, con el cual abastecerán a más de 200 locales y activos de Cencosud a lo largo del país, incluyendo Cenco Costanera, uno de los centros comerciales más importantes de Sudamérica.

No es solo la gran minería o las faenas industriales están preocupadas de reducir su huella de carbono y avanzar en la transición que los lleve a un uso más extendido de energías renovables. La semana pasada Cencosud y AES Andes firmaron un nuevo contrato de suministro de este tipo de energía que extenderá su relación comercial hasta marzo de 2037, consolidando una alianza de largo plazo y reforzando el compromiso de ambas compañías con una operación más eficiente y sostenible.

La energía comprometida permitirá abastecer a más de 200 locales y activos de Cencosud a lo largo del país, desde Arica hasta Puerto Montt, incluyendo Cenco Costanera, uno de los centros comerciales más importantes de Sudamérica. De esta manera, el contrato permitirá cubrir una parte significativa de las operaciones actuales de la compañía, junto con acompañar su crecimiento futuro.

El acuerdo, que tendrá una extensión de 11 años, considera el suministro de energía renovable para más del 80% de la operación en tiendas y locales de Cencosud y el 100% en Cenco Malls, posicionando su liderazgo en el retail con la adquisición de energía de fuentes renovables.

“Estamos orgullosos de seguir acompañando a una de las compañías de retail más relevantes de América Latina. Este acuerdo refleja la confianza que Cencosud ha depositado en AES Andes durante casi una década y reafirma nuestro compromiso de entregar soluciones energéticas renovables que contribuyan a las metas de sostenibilidad y al desarrollo de nuestros clientes”, señaló el CEO de AES Andes, Javier Dib.

“La transición energética necesita trabajo y voluntad coordinada de muchos actores, sin lugar a duda que Cencosud y AES Andes trabajen juntos y caminen a la sostenibilidad energética es una buena noticia. Este acuerdo, que considera más de 200 locales entre Arica y Puerto Montt, habla de un cambio en la mirada que tenemos que tener de la energía, para que sea segura y sostenible. En este marco, estas dos empresas dan un paso importante en esa línea”, indicó la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien también participó de la firma del acuerdo.

La renovación amplía el contrato vigente entre ambas compañías e incorpora nuevos puntos de suministro asociados a instalaciones que han migrado al régimen de cliente libre. Asimismo, contempla el abastecimiento de futuros proyectos de Cencosud, incluyendo nuevos locales y centros comerciales que se desarrollen en distintas zonas del país.

Por su parte, el gerente general de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio, destacó que “esta renovación refleja nuestro compromiso de largo plazo con una operación cada vez más sostenible. Contar con un suministro de energía renovable confiable y de largo plazo es clave para apoyar el crecimiento de Cencosud y de Cenco Malls en Chile, reduciendo nuestra huella ambiental y seguir generando valor para nuestros clientes, colaboradores y comunidades”.

La relación entre AES Andes y Cencosud comenzó en 2017 con la firma de un contrato de suministro por seis años. Esta nueva extensión fortalece esa colaboración y asegura el abastecimiento renovable de una parte relevante de las operaciones de la compañía en Chile durante la próxima década.



